Віта Томахів, Тетяна Якубович

(Друкуємо мовою оригіналу)

Российская пропаганда для оккупированных территорий высмеивает протесты в Хабаровске – хотя лозунги протеста, происходящего на Дальнем Востоке, повторяют то, что Кремль применял на Донбассе в качестве иллюстрации «антикиевских настроений». «Уходи, Москва», – скандируют россияне, имея в виду вмешательство центра в дела их региона. Но вот что доносит об этом информационная машина на оккупированный Донбасс.

Официальные каналы группировок «ЛДНР» воообще молчат о происходящем в России. Но если промониторить кремлевские паблики в соцсетях, которые работают на аудиторию ОРДЛО, то можно заметить, что они сходу и регулярно начали подавать митинги в Хабаровске в негативном свете.

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Вот, например, как это выглядит:

«Российский пародокс: народ живёт всё хуже, а домов, машин и магазинов всё больше! Школы, ясли, стадионы растут, как на дрожжах! Видно на «украденные» строятся. Хорошо, что хоть либера..ты рассказывают народу, как же плохо народу живётся!»

Это пишет один из популярных пабликов «ЛДНР» «Донецк. Луганск. Новороссия». И таких постов всего за два дня (информационная кампания на теме Хабаровска «включилась» в понедельник) вышло шесть.

Большая часть из них – это издевательские картинки-демотиваторы. Как эта:

А тезисы, которые они несут, – то, что митинги в Хабаровске финансирует Америка, что все это проделки «навальнят», а также, что в России люди живут в достатке, а жалобы на Путина существуют только в интернете (то есть – они виртуальны).

«Поддержав Хабаровск, люди вышли в самом Вашингтоне»

«Вот эти прошмандовки сколько могут рот свой поганый открывать? Это не свобода слова, а пидо...ия какая-то. Каждая шваль подзаборная несёт такую хр..нь. Жаль, что убрали принудительное психиатрическое лечение»

Это типичные цитаты оттуда.

Таким же контентом в эти дни наполнен другой популярный прокремлевский паблик Донбасса «Донецк. ДНР. Новости Новороссии». Там регулярно повторяют, что задерживают в России «террористов и преступников», и надо бы задерживать их еще больше.

«Чёрный день для наймитов Ходорковского и зарвавшихся чиновников. Сегодня по всей России прошёл ряд обысков и задержаний. Внимание правоохранительных органов сегодня было сфокусировано как на «оппозиционных политиках и журналистах» (читай – организаторах беспорядков), так и на некоторых проштрафившихся чиновниках...»

И в таком духе далее.

Авторы (напомним, якобы из Донецка!) заканчивают объемную статью рекомендацией властям России, кого еще надо арестовать: «Обращаем ваше внимание что следующие экстремистские и террористические организации, запрещены в Российской Федерации: «Свидетели Иеговы», Национал-Большевистская партия, «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА)»... (список там больше).

Попадается в пабликах для оккупированных территорий и чистая дезинформация на теме Хабаровска, например, такой заголовок: «У организаторов митинга закончились деньги: поддержать Фургала никто не пришел».

Но есть ресурсы, которые избрали антимосковскую риторику. В их числе – популярные среди сторонников российской агрессии на Донбассе «Новороссия-инфо» и «Русская весна». Они цитируют боевика Гиркина, а он, как известно, критикует недостаточно жесткую, по его мнению, политику Путина на Донбассе.

Здесь высказываются о митингах нейтрально или скорее позитивно. Например, утверждая, что проплатить такой большой протест невозможно:

«Но какой у вас ресурс ни есть, вы не выведете на улицы граждан, если у самих граждан нет желания. Денег не хватит никаких. Или — если хватит — не хватит времени раздать. А уж, тем более, организовать граждан за такой короткий срок. Летом!»

Или вот так:

«Это (политика Москвы – ред.) работает на сепаратизм и украинизацию русских окраин гораздо надёжней всех госдепов, вместе взятых. Ничто не обижает русского пограничника больше вида раздувшихся, как жабы, московских бояр и боярской прислуги».

В более чем полумиллионном российском Хабаровске в субботу начались многотысячные протесты против ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Они продолжаются и сейчас. Против чего вышли на улицу хабаровчане – и почему не побоялись арестов? В чем разница между «народным губернатором» Фургалом и «народным губернатором Донбасса» Губаревым? И почему Кремль сразу же после голосования начал кампанию арестов? Это мы анализируем в эфире: