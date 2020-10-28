Війна на Донбасі та дедлайни від Зеленського

28 жовтня очікується чергове засідання Трьохсторонньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання на Донбасі. Росія підготувала до засідання «План дій» із досягнення миру «відповідно до Мінських угод». Про це повідомив російський представник на переговорах Борис Гризлов, не наводячи подробиць. А як заявив учасник перемов від України Олексій Резніков, 2020 року війну на Донбасі завершити не вдасться. І раніше мовляв Володимир Зеленський відводив один рік саме на втілення Мінських угод у нинішній редакції. Радіо Свобода опитало експертів – який сенс від таких дедлайнів? Адже Росія понад шість років відмовляється визнавати себе стороною конфлікту на Донбасі, жодним чином не послаблюючи при цьому підтримку угруповань «ЛДНР».

«Зеленський сказав, що дає собі рік, щоб іти за сценарієм, який був написаний у 2014 році. Маються на увазі Мінські угоди. Він, по суті, це сказав 9 грудня в Парижі (йдеться про торішню зустріч лідерів держав «нормандської четвірки» – ред.) Тому 9 грудня (2020 року – ред.) закінчиться цей рік, і президент ухвалюватиме рішення». Таким чином Олексій Резніков пояснив на телеканалі «Україна 24», коли саме спливає термін, відведений Зеленським на пошук шляхів завершення війни на Донбасі.

Президент України неодноразово відводив певні строки для досягнення миру. В оприлюдненому в березні цього року інтерв'ю британському виданню The Guardian Зеленський заявив, що дав президентові Росії Володимиру Путіну рік для досягнення угоди, яка покладе край війні. «Час спливає... Уряд може витратити один рік на угоду. Протягом цього періоду вона має бути реалізована. Більше не можна», – зазначив тоді Зеленський. «Я не витрачу 5 років, які мені надав український народ, на роботу в Мінську», – додав український президент.

Наприкінці серпня цього року в інтерв'ю телеканалу Euronews Зеленський зазначив, що сподівається на можливість закінчити війну на Донбасі вже у 2020 році. «Якщо порівнювати нашу команду й минулу – так, як я хочу, ніхто не хотів. Таких темпів і так тиснути на це питання – ніхто такого не робив, і всі це бачать. І я говорю не лише про українців – всі наші іноземні партнери це бачать. Я знаю, що швидше мене ніхто це не закінчить», – переконував він.

При цьому Зеленський сказав, що не боїться прямого діалогу з президентом Росії Володимиром Путіним.

«Я вважаю, що це правильно. Якщо є така можливість – говорити, і ці розмови просуватимуть нас вперед у питанні закінчення війни, треба робити. Не будемо говорити – не буде результату. Я вже це точно розумію. Не буде діалогу, не будемо дзвонити, коли це потрібно, – мирного результату не буде», – зазначив президент України.

А 12 жовтня цього року в оприлюдненому BBС інтерв’ю Зеленський пообіцяв: якщо він не зможе закінчити війну, «значить потрібно, щоб прийшла інша людина, спроможна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами» (йдеться про Україну та Росію – ред.).

Хоча при цьому Зеленський сказав, що вірить у те, що йому вдасться укласти мирну угоду з Володимиром Путіним, яка поверне Україні всі території, включно з Кримом.

«Зеленський-дипломат чинить правильно»

Опитані Радіо Свобода експерти стверджують, що закінчення війни на Донбасі залежить не від України та її президента, а від Росії, яка спричинила цей конфлікт і продовжує його підтримувати.

Як зазначив політичний аналітик Дмитро Литвин, за бажання, Володимир Путін може цю війну закінчити за один день. Але при цьому Литвин не вважає висловлені раніше Зеленським сподівання завершити війну на Донбасі вже у 2020 році наївними, недалекоглядними, популістськими.

Мир на Донбасі досягається в тому числі дипломатією, зауважує політичний аналітик. Її активно веде і Росія, і ті ж держави «нормандської четвірки» – Франція, Німеччина. За таких обставин Україна не може лише констатувати агресивність Москви, нічого не пропонуючи зі свого боку світу заради врегулювання. Київ не може обмежитися очікуванням того, що Володимир Путін залишить Кремль і його замінить, можливо, більш поступливий політик (до речі якщо Путін раптом завтра піде, то не факт, що його наступник зробить те, що цілком можна було б зробити – швидко завершить війну, вивівши російських вояків), зазначає експерт.

Також, зауважує Дмитро Литвин, Зеленський не може відмовитися від Мінських угод. Угод, які підписував не він, але змушений їх дотримуватися, бо це єдиний документ, який визнає Москва. Хоча це не означає жодним чином, що президент України має погоджуватися з російським підходом до «Мінська», додає експерт.

Або виконувати Мінські угоди в редакції, на яку погодився Петро Порошенко, або переписувати їх

Що може зробити Зеленський стосовно врегулювання на Донбасі? «Або виконувати Мінські угоди в редакції, на яку погодився Петро Порошенко, або переписувати їх. Це і є вікно можливостей для чинної української влади. Порошенко-президент погодився свого часу на пункти, які відкривають шлях до втрати Україною частини свого суверенітету. І ці умови потрібно переписати. Якщо вже говорити про капітуляцію, то варто сказати, що вона була оформлена саме тоді, у 2015 році, коли був підписаний другий Мінськ. Він передбачає амністію безумовну для всіх учасників війни, називає стороною конфлікту бойовиків, вимагає від України провести спочатку вибори, а потім – кордон, внести зміни до Конституції з урахуванням особливого статусу Донецька і Луганська – все це уже було зроблено. І саме зараз Володимир Путін щоразу на кожних переговорах повертає Україну до питання про Мінські домовленості, бо вони підписані і від них нікуди не можна піти. І зараз головне завдання української влади – переглянути оті пункти Мінських домовленостей. Попереду дуже важкий шлях до миру. Він у будь-якому випадку буде. У будь-якому випадку Україні повернуться ці тимчасово окуповані території, Росія піде з території України, але, на жаль, через те, що у нас є дуже складна і небезпечна політична спадщина від Порошенка, цей шлях буде довшим, ніж міг бути», – каже Дмитро Литвин.

Петро Порошенко неодноразово відкидав закиди його критиків щодо підписання Мінських домовленостей. Зокрема в лютому нинішнього року він це зробив у коментарі «Українській правді».

У лютому виповнилася п’ята річниця підписання так званих «других Мінських угод», яких тодішній президент України та Володимир Путін досягли після тривалих переговорів за посередництва колишнього президента Франції Франсуа Олланда та канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Порошенко оцінив «Мінськ-2» наступним чином: «Головне, що дали Україні Мінські угоди, – це дорогоцінний час. Час для системної розбудови армії. Час для того, щоб зосередитися на подоланні соціальної кризи, спричиненої війною і перекриттям доступу українських товарів на російський ринок. Час для того, щоб зміцнити міжнародну коаліцію на підтримку України. Час, щоб обладнати і утримувати в робочому стані санкційний механізм проти Росії. Завдяки Мінським домовленостям відбувається і процес звільнення українських заручників».

«Дедлайни Зеленського не підкріплені нічим»

Ветеран бойових дій на Донбасі Олександр Погребиський натомість вважає «дедлайни» Володимира Зеленського щодо завершення війни на Донбасі популізмом і більше нічим. Торік Олександр Погребиський брав участь у зустрічі з президентом Зеленським, на яку запросили представників ветеранської спільноти України. І тоді, за словами Погребиського, Зеленський теж окреслював певні терміни для завершення війни на Донбасі.

Усе це – винятково загравання зі своїм електоратом і більше нічого

«Зеленський будував свою виборчу кампанію на тезах «закінчення епохи бідності» і досягнення миру на Донбасі. Такі обіцянки були не тільки у тоді кандидата у президенти Зеленського. Це обіцяли чимало кандидатів. Після обрання Зеленський став окреслювати терміни завершення війни. Зокрема, Зеленський робив це і на зустрічі з представниками ветеранської спільноти. Все це – винятково загравання зі своїм електоратом і більше нічого. Тези Зеленського не підкріплені нічим. Ніякої стратегії, ніяких планів у нього немає. Не було торік і протягом року не з’явилося», – зауважує Олександр Погребиський.

«Звісно, ми не питали про якусь секретну інформацію, але хотіли почути загальну канву. На жаль, ми не почули цієї мети. Не почули її і виборці Зеленського, не почули її всі українці за півтора року його президенства. Тому в серйозність цих висловлених термінів від Зеленського я не вірю. Ніщо не заважає президенту озвучити конкретні, обґрунтовані, не популістські варіанти досягнення миру на Донбасі. Але ми досі їх не почули. Зате ми почули, що президент Зеленський побачив якесь бажання досягти миру в очах Путіна. Тут Зеленський конкретно висловлюється – з Путіним нібито можна домовитися. Але практика показує, що і до президенства Зеленського і зараз при ньому – заглядання в очі Путіна, якісь розмови з ним не працюють! Єдине, що працює і ефективно виливає на агресора Росію – тільки позиція сили, тиск на агресора. Він може виявлятися в принциповій позиції України, у зміцненні міжнародної підтримки, і як наслідок – у санкціях проти Росії», – наголошує Погребиський.

Тим часом Володимир Путін та його представники продовжують наполягати на тому, що Росія не є стороною конфлікту на «південному сході України» і війна тут є нібито громадянською. Кремль наголошує на необхідності прямих переговорів України з угрупованнями «ЛДНР».

Із 27 липня цього року на Донбасі набула чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». Незважаючи на її регулярні порушення, інтенсивність обстрілів на Донбас є наразі найменшою за роки війни.