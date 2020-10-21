Режим тиші порушують одні й ті ж підрозділи гібридних сил – порівнюємо по карті

Ще з 27 липня 2020 року вздовж лінії розмежування у Донецькій та Луганській областях діє «всеохоплююче перемир’я» між силами Операції об’єднаних сил (ООС) та російськими гібридними угрупованнями. За весь цей час, згідно з офіційною позицією України, українська сторона мала лише одну бойову втрату. На цьому навіть наголосив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до Верховної Ради 21 жовтня 2020 року.

Натомість повідомляється про провокативні «порушення режиму тиші», що виникають чи не щоночі. Радіо Донбас.Реалії вивчило, на яких ділянках ці порушення зараз виникають найчастіше.

Відповідно до даних штабу Операції об’єднаних сил, в останній тиждень, з 14 до 21 жовтня, найчастіше порушення фіксувалися поблизу Авдіївки: 5 разів за тиждень. На другому місці Водяне – 3 рази. По одному разу – Майорськ, Світлодарськ, Зайцеве, Піски, Новотошківське, Новомихайлівка, Луганське, Шуми.

Ось ці місця на карті (чекайте завантаження):

Переважно, це поодинокі неприцільні постріли зі стрілецької зброї, підствольних гранатометів, АГС-17 та протитанкових гранатометів. Збройні сили на такий провокативний вогонь не відповідають, каже військове командування, причина – «він не становить загрози життю військових».

Ділянки, де фіксуються порушення, майже повністю збігаються з місцями, де фіксувалися порушення і раніше. Ось їх моніторинг за період з 27 серпня до 3 вересня.

Хто там стоїть?

У цих точках по інший бік лінії зіткнення тримають позиції 100 Окрема мотострілецька бригада «Республиканская гвардия» (100 ОМСБр), 11 Окремий мотострілецький полк «Восток» (11 ОМСп) та 3 Окрема мотострілецька бригада «Беркут» (3 ОМСБр) гібридних збройних формувань. Про це йшлося нещодавно у звіті розвідувального співтовариства InformNapalm. Ці підрозділи займають позиції, що спираються на міську агломерацію Донецьк-Ясинувата-Горлівка.

Всі ці підрозділи добре відомі за участю у збройному конфлікті починаючи з 2014 року.

Так, 11 ОМСп, що спочатку був відомий як батальон «Восток», був сформований колишнім офіцером СБУ Олександром Ходаковським. Брав участь у першій спробі штурму Донецького аеропорту 26 травня 2014 року, коли поніс великі одночасні втрати. З тих пір «Восток», за даними розслідувачів, значно зріс за особовим складом та кількістю важкого озброєння російського походження.

3 ОМСБр забезпечує утримання позицій російських гібридних сил довкола Горлівки. Сформована з різних менших підрозділів на базі загонів, підпорядкованих командиру бойовиків Ігорю Безлеру, що був відсторонений від командування.

100 ОМСБр також була утворена з різних підрозділів. У 2015 році за наказом тодішнього ватажка «ДНР» Олександр Захарченка отримала найменування «Республиканская гвардия» та вважається показовим підрозділом. Наразі бере участь у бойових діях на ділянці вздовж західної околиці Донецька, від Мар'їнки до Пісок.

Гібридні збройні формування, підконтрольні Росії, у свою чергу звинувачують українську сторону в порушеннях режиму тиші, мінуванні території, укріпленні військових позицій та веденні розвідки з БПЛА. Збройні сили України ж запевняють у повному дотриманні домовленостей тристоронньої контактної групи, які передбачають зупинку будь-яких дій на фронті.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

(Радіо Донбас.Реалії працює по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите).