Боєць «Мотороли» та «ополченець» з дитинства. Російські сили стверджують, що втратили бойовиків за час перемир'я

З початку дії режиму «всеохопного перемир’я» на лінії розмежування український Штаб Операції об’єднаних сил повідомляє про значне зменшення обстрілів і бойових втрат – за період з 27 липня є один загиблий і двоє поранених. Багато обстрілів українська сторона називає «неприцільними» та «провокативними».

Ось як виглядає вересень-2020 у цифрах з фронту:

Натомість у підконтрольних російським гібридним силам ЗМІ та їхніх пабліках у соціальних мережах наголошують, що бойовики угруповань «ЛДНР» продовжують гинути внаслідок «виконання бойових завдань».

При цьому, українське командування щоразу наголошує, що не відкриває вогонь у відповідь на «провокативні постріли», а спікери збройних формувань «ЛДНР» також називають обстріли неприцільними!

Як же так?

За час перемир'я ми знайшли у віртуальних меморіальних «книгах» та проросійських спільнотах ОРДЛО, де героїзують найманців, повідомлення про понад півтора десятка людей, які, як стверджується, загинули на передовій. Ми не враховували тих, хто, за цими некрологами, підірвався на мінах.

Про декого з цих людей можна знайти свідчення, що ставлять під сумнів загибель на війні. Про інших нічого невідомо.

Наприклад, Руслан Віхров – за даними меморіалів російських гібридних сил, загинув 15 вересня: «відважний боєць «Вихрь» загинув за Новоросію, б'ючись на передових позиціях», – йдеться у некролозі, який активно поширюють користувачі.

Проте, у соцмережах можна знайти інше оголошення: про збір коштів на переправлення його тіла до Луганська з Росії, де він «загинув у результаті трагічної події».

Поряд з цією людиною, пропагандисти пишуть про Андрія Лінькова, який загинув 6 вересня та інших подробиць про смерть якого немає, та Олекснадра Фоміна – 25 серпня. Їхні прізвища згадують у різноманітних пам'ятних та войовничих групах із підписами, наприклад:

«ПОМЯНЕМ ГЕРОЕВ НОВОРОССИИ, ПАВШИХ В БОРЬБЕ УКРОБАНДЕРОФАШИСТСКИМИ СЕПАРАТИСТАМИ»

Крім них, за період дії «перемир’я» йдеться про загибель Андрія Білика (6 вересня), Данила Артеменка (2 вересня), Дмитра Шкурко (12 вересня). Також про Олександра Зюбанова (3 вересня), Владислава Мотузова (18 вересня), Володимира Калиги (13 вересня). Останній на фото – із загиблим командиром бойовиків Арсеном Павловим «Моторолою».

Також пишуть про Андрія Панікаровського «Бороду», який нібито загинув 7 вересня теж «на передових позиціях». Проте, окупаційна адміністрація Первомайська повідомила, що він не загинув, а помер. Панікаровський служив військовим комендантом цього міста, а пізніше – у «Народній міліції» «ЛНР».

Дмитро Братульчик, «Ман» – 12 серпня, Михайло Молчанов «Художник» – 31 серпня...

Це ще не всі імена. Біля усіх зазначається «загибель на передових позиціях».

Останнє повідомлення з подібних стосується Сергія Костенка, який нібито загинув 16 серпня 2020 року.

За цими некрологами, у період з 27 липня 2020 року і дотепер «бойові втрати» бойовиків мали б скласти понад півтора десятка осіб. Але видно, що принаймні частина з них бойовими не є. А самі заяви офіційних спікерів підконтрольних Росії угруповань свідчать про те, що там визнають перемир'я принаймні частково, адже про значні бойові сутички не повідомляють, лише звинувачують Київ у неприцільних пострілах.

Навіщо вони це роблять

Повідомлення про загиблих «героїв Новоросії», незалежно від того, якими насправді були обставини їхньої загибелі, незмінно провокують емоційні обговорення проросійськи налаштованими читачами, які не володіють достовірною інформацією про ситуацію на лінії дотику.

Бачачи це, чимло людей називають перемир'я «профанацією» та навіть закликають «давати відповідь карателям». Хоча в той же час офіційні канали угруповань «ЛДНР» кажуть про неприцільні постріли і не заявляють про жодні втрати. Таким чином, в одній реальності – реальності мінських перемовин – існує визнаний усіма сторонами режим тиші, а в іншій – реальності інформаційної війни – є бої з диверсійними групами і втрати, які провокують читачів на емоції.

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