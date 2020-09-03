Які підрозділи російських гібрідних сил порушують перемир'я

З 27 липня 2020 року вздовж лінії розмежування у Донецькій та Луганській областях діє так зване «всеохоплююче перемир’я» між силами Операції об’єднаних сил (ООС) та російськими гібридними угрупованнями. За весь цей час, згідно зі звітами штабу ООС, українська сторона не мала жодних бойових втрат. Натомість повідомляється про провокативні «порушення режиму тиші», що виникають чи не щоночі. Радіо Донбас.Реалії вивчило, на яких ділянках ці порушення виникають найчастіше. Адже провокативний вогонь, як характеризує його штаб Операції об'єднаних сил, – це все одно постріли, які можуть поранити людей.

В останній тиждень, з 27 серпня до 3 вересня, найчастіше порушення фіксувалися поблизу Мар’їнки, 3 рази. На другому місці Водяне – 2 рази. По одному разу – Майорськ та Авдіївка.

Ось ці місця на карті:

Переважно це поодинокі неприцільні постріли зі стрілецької зброї, підствольних гранатометів та АГС-17. А 27 серпня був постріл з ручного протитанкового гранатомета.

Збройні сили на такий провокативний вогонь не відповідають, каже військове командування, причина – він не становить загрози життю військових (так твердить штаб).

У цих точках по інший бік лінії зіткнення тримають позиції 100 Окрема мотострілецька бригада «Республиканская гвардия» (100 ОМСБр), 11 Окремий мотострілецький полк «Восток» (11 ОМСп) та 3 Окрема мотострілецька бригада «Беркут» (3 ОМСБр) гібридних збройних формувань. Про це йшлося нещодавно у звіті розвідувального співтовариства InformNapalm. Ці підрозділи займають позиції, що спираються на міську агломерацію Донецьк-Ясинувата-Горлівка.

Всі ці підрозділи добре відомі за участю у збройному конфлікті починаючи з 2014 року.

Так, 11 ОМСп, що спочатку був відомий як батальон «Восток», був сформований колишнім офіцером СБУ Олександром Ходаковським. Брав участь у першій спробі штурму Донецького аеропорту 26 травня 2014 року, коли поніс великі одночасні втрати. З тих пір «Восток», за даними розслідувачів, значно зріс за особовим складом та кількістю важкого озброєння російського походження. Сам Ходаковський тривалий час перебував за межами ОРДЛО через суперечки з керівництвом угруповань «ДНР». Але станом на травень 2020 року повернувся до керівних посад підрозділу.

3 ОМСБр забезпечує утримання позицій російських гібридних сил довкола Горлівки. Сформована з різних менших підрозділів на базі загонів, підпорядкованих командиру бойовиків Ігорю Безлеру, що був відсторонений від командування. Командир однієї з батарей артилерії підрозділу Ольга Качура зізнавалася в артобстрілах зі своїх позицій під виглядом українських військових.

На позиціях 3 ОМСБр неодноразово були помічені бойовики відомого підрозділу «Сомалі».

100 ОМСБр також була утворена з різних підрозділів. У 2015 році за наказом тодішнього ватажка «ДНР» Олександр Захарченка отримала найменування «Республиканская гвардия» та вважається показовим підрозділом. Наразі бере участь у бойових діях на ділянці вздовж західної околиці Донецька, від Мар'їнки до Пісок.

Збройні формування, підпорядковані Росії, у свою чергу весь період перемир'я звинувачують Україну в мінуванні території, укріпленні військових позицій та веденні розвідки з БПЛА, а також періодично показують руйнування у цивільному секторі, нібито завдані ЗСУ. Збройні сили України ж запевняють у повному дотриманні домовленостей тристоронньої контактної групи, які передбачають зупинку будь-яких дій на фронті.

Кореспондент Радіо Донбас.Реалії, який побував на передовій наприкінці серпня, констатує, що тиша там справді є безпрецедентною. Більше про це дивіться в ефірі:

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