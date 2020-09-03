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Пять новых школ открыли в Донецкой области к началу нынешнего учебного года. Их ремонтировали несколько лет. Например школу в прифронтовой Красногоровке южнее Донецка восстановили после ракетного удара. Местные жители говорят, что теперь это самое яркое и современное здание во всем городе.

Школу №2 в Красногоровке со стороны территории, оккупированной российскими гибридными силами, обстреляли еще летом 2017 года. По району, где находится здание, выпустили несколько ракет «Града». На капитальный ремонт ушло 95 миллионов гривен и несколько лет работы. Три года школьники учились во вторую смену в другой городской школе, но нынешней осенью сели за новые парты в знакомом здании.

«По-моему, это было утром. Сюда прилетело около двух-трех снарядов. Крышу снесло, второй этаж сильно разрушился. Сильно пострадало левое крыло здания. Трудно представить ту разруху, ведь здесь все полностью отстроили, и сейчас все отлично», – рассказывает ученик 9-го класса Максим Алексов.

Анатолий Шинкарев преподает здесь биологию. Но первый раз в эту школу он пришел, будучи еще первоклассником. Сейчас в его кабинете современные микроскопы, мультимедийная доска, компьютеры и оборудование для экспериментов.

«Я выпускник этой школы. То есть, я сюда пришел в первый класс, и этот кабинет – это как раз мой первый класс. Мне есть, с чем сравнивать. Особенно, если сравнивать с печальными событиями 2017 года. Здесь поменялось все: от расположения кабинетов, до оснащения и ремонта. Большая благодарность тем, кто принимал в этом участие, потому что для наших детей это действительно кладезь новых знаний, которые они здесь будут получать», – говорит преподаватель.

Реконструкция этой школы – была важным проектом для нескольких руководителей области. Начинался проект еще при Павле Жебривском, продолжал его Александр Куць, а закончили капитальный ремонт при Павле Кириленко. Сегодня вторая городская школа – самое яркое и современное здание во всей Красногоровке.

«Это же храм знаний, еще с давних времен школа была одним из самых важных зданий. Там, где есть школа, там есть будущее. Мы надеемся, что изменения будут продолжаться, и молодежь будет создавать семьи, рожать детей, и у нас будут новые ученики», – говорит учительница химии Нина Кшенокал.

Кроме руководства области открывать Красногоровскую школу приехал министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов. Увиденным он остался доволен и пообещал, что модернизировать школы и дороги правительство планирует и дальше.

«Эта школа очень качественно отремонтирована, фактически это полностью новая школа, как внутри, так и снаружи. Мы сейчас строим сотни различных объектов в рамках программы «Большое строительство». Она включает и новые школы, детские сады, стадионы, спортивную инфраструктуру, тысячи километров дорог», – заявил на открытии учебного заведения Алексей Чернышов.

С началом учебного года в области открылись после капитального ремонта 5 школ. На стадии реконструкции остается 12 учебных заведений. В руководстве области рассчитывают, что государство поможет закончить модернизацию этих объектов. Впрочем, изменение приоритетов в строительстве председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко тоже допускает.

«План на следующий год мы обговаривали с министром. Правительство вскоре обозначит программу и вектор развития инфраструктурных объектов. Мы ожидаем рекомендаций со стороны Кабмина и готовы совместно составлять перечень объектов, которые будут включены в план на следующий год. Главное – не выбиваться из графика и выполнять те поручения, которые ставят президент и правительство».

Всего же на подконтрольной правительству части Донецкой области в этом году открылись 508 школ. В них обучается почти 170 тысяч детей.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)