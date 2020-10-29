Арестович брав участь у переговорах по Донбасу до призначення його на посаду радника в ТКГ

Радник української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання збройного конфлікту на Донбасі Олексій Арестович​ брав участь в засіданнях політичної підгрупи ТКГ «без права голосу» до того, як його призначили на цю посаду. Про це Олексій Арестович заявив в ефірі Радіо Донбас.Реалії (проєкту Радіо Свобода). За словами радника, його послідовно вводили в курс справ контактної групи.

«Мене послідовно вводили в курс справ. Дивились як я реагую. Що я можу. Тобто, я брав участь у роботі політичної підгрупи. Без права голосу. Просто спостерігаючи. Потім в обговоренні давав свої рекомендації і поради. І, мабуть, вирішили, що вони потрібні», – зазначив Арестович.

За словами радника, посісти цю посаду йому запропонував особисто глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, з яким він познайомився цього тижня.

«Я знайомий з ним з цього тижня безпосередньо. До цього мною займалися референти. І я так розумію, що ті люди, які працювали в делегації, в підгрупах, їх теж попросили дати мені оцінку», – зазначив Арестович.

28 жовтня військовий оглядач Олексій Арестович заявив, що його призначили радником з інформаційної політики української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання збройного конфлікту на Донбасі.

Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на сході України була створена у 2014 році після початку збройного конфлікту на Донбасі, який за шість років забрав життя понад 13 тисяч людей. До неї входять представники України, ОБСЄ та Росії. До участі в роботі групи і її робочих підгруп залучають представників підтримуваних Росією бойовиків.

30 липня Леонід Кравчук погодився очолити українську делегацію в ТКГ замість Леоніда Кучми.