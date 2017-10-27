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27 Жовтень 2017, Київ 17:07
Політика

Росія не наважується переносити терористичну війну в тил України – Арестович

Наслідки вибуху біля телеканалу «Еспресо»

Російські силовики можуть влаштовувати теракти в Україні, щоб вислужитись перед керівництвом, припустив в ефірі Радіо Свобода військовий оглядач Олексій Арестович. Водночас він зазначає: немає доказів того, що Кремль причетний до теракту в Києві, який спричинив загибель двох осіб, а також поранення депутата Ігоря Мосійчука і політолога Віталія Бали. Цей вибух кваліфікували як теракт українські правоохоронці. Зі свого боку, політолог Тарас Березовець наголошує: подібні інциденти вигідні Росії, щоб показати Україну нестабільною державою. Натомість Олексій Арестович нагадує, що в деяких державах ЄС, зокрема Франції, теракти чинять з більшою кількістю жертв. А екс-заступник голови СБУ Олександр Скіпальський зауважує: на ефективність розслідування терактів та їх попередження впливає те, що українські силовики не мають чіткої задачі захищати винятково державні інтереси, а не прислуговувати олігархам.

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Замах на Ігоря Мосійчука не можна ставити в один ряд із убивством колишнього депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова. Прямих ознак російського сліду в цьому теракті у Києві біля входу до телеканалу «Еспресо» немає. Так вважає військовий оглядач Олексій Арестович.

«Вказівки на те, що це безпосередньо російський слід, ми маємо тільки у випадку вбивства Вороненкова. Росіяни насправді не переносять сюди терористичну війну на наш бік, тому що знають, що ми врешті-решт перенесемо її на бік Росії», – впевнений він. Більш того: експерт вважає, що теракти проти тих, хто не є співробітниками силових структур, суперечить неписаним законам гібридної війни.

Вказівки на те, що це безпосередньо російський слід, ми маємо тільки у випадку вбивства Вороненкова
Олексій Арестович

«Це прийнято в світі… агентуру вбивати можна, а кадрові не чіпають одне одного. Навіть ізраїльтяни не чіпають, хоча буває. Лише коли війна сягає певного рівня, переходять цю межу», – пояснює він. Втім Арестович зазначає, що остаточні висновки має зробити слідство.

Відео моменту вибуху під «Еспресо»
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​На думку ж політолога Тараса Березовця, перенесення Росією війни з Донбасу на всю територію України відбулося і вже давно. А підтвердженням цьому є низка вбивств, винуватців яких так і не знайшли. З одного боку, зазначає експерт, російські силовики мають досвід таких спецоперацій, з іншого – у Москви є прагматичні причини влаштовувати подібні акції в мирній частині України.

«Росії вигідно подати Україну як нестабільну країну з високим рівнем криміногенної загрози. Тим більше, що довести факти причетності російських спецслужб завжди дуже складно. Ми бачимо, що за винятком вбивства Вороненкова, прямих слідів, які вказували б на виконавців цих злочинів знайти майже неможливо», – аргументував він свою думку «Ранковій Свободі».

Тарас Березовець
Тарас Березовець

Із тим, що Кремль хоче представити Україну як нестабільну державу, Олексій Арестович згоден. Але зауважує: локальні теракти, які не спричиняють масових жертв, не зовсім вписуються в цей причинно-наслідковий зв’язок.

Росії вигідно подати Україну як нестабільну країну з високим рівнем криміногенної загрози
Тарас Березовець

«Якщо в натовпі вибухає, гинуть жінки та діти – оце нестабільна країна. А коли гинуть співробітники спецслужб – ну так вони гинуть по всьому світі й поки гинуть військові або депутати, члени комісій з правоохоронних органів і так далі – це сприймають як війну, а не як нестабільну країну в цілому», – вважає він і нагадує, що в західних країнах також відбуваються теракти. І у тій же Франції, наприклад, чинять теракти з більшою кількістю жертв.

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Натомість Арестович висуває іншу гіпотезу: в Україні справді може бути задіяна російська агентура. Але наказ їй міг дати не Путін, а хтось із керівництва російських спецслужб. І мета при цьому – не стільки дестабілізація України, скільки вислужитися перед головним шефом.

«Усі російські силовики діляться на тих, хто воює, і тих, хто не воює. Ті, хто воює, швидко піднімаються у впливі, військових званнях, орденах, грошах, тому всім хочеться воювати. Саме тому цей прошарок в 1300 осіб тисне на Путіна, російський уряд, і вимагає війни», – пояснює оглядач. На його думку, подібна практика відточена в російських силових структурах протягом попередніх кампаній: першої та другої чеченських воєн, втручання в Грузію та Сирію.

Прошарок в 1300 осіб тисне на Путіна, російський уряд, і вимагає війни
Олексій Арестович

«Вони мають список потенційних жертв, який за певними ознаками складається, і періодично, до якихось російських свят – до дня народження Володимира Путіна, до чогось іще – беруть і виконують. Беруть потенційно найслабшу жертву, яка погано себе захищає, і влаштовують теракти».

2014 року ми заснули в Європі, а прокинулися в Ізраїлі – Арестович

На думку Олексія Арестовича, теракт – ще один привід українському суспільству переглянути своє ставлення до безпеки на користь більшої пильності.

«Українцям треба зрозуміти, що в 2014 році ми заснули в Європі, а прокинулися в Ізраїлі. Є в мережі навіть поради ізраїльських спецслужб школярам, мирним мешканцям, решті людей, що потрібно робити, щоб попередити теракт, під час і після теракту, – зазначає він. – Це треба популяризувати, доводити від дошкільнят до пенсіонерів, і всі мають зрозуміти, що «лафа скінчилася», що терористична загроза від Росії або кримінальних розборок всередині України буде зберігатися ще не рік, не два і не п'ять».

Олексій Арестович
Олексій Арестович

Колишній заступник голови СБУ Олександр Скіпальський також зазначає, що прямих доказів причетності «руки Кремля» до вибуху біля входу до телеканалу «Еспресо» немає.

«Я чітко можу віднести (на рахунок Росії – ред.) два терористичних акти: вбивство Максима Шаповала і Тимура Махаурі. Тут безперечно проглядається почерк російських спецслужб і виконання, можливо, в тому числі і через внутрішню агентуру».

Олександр Скіпальський
Олександр Скіпальський

Решту ж гучних вбивств в Україні Скіпальський схильний відносити на рахунок внутрішніх політично-кримінальних суперечок.

Вбивство Максима Шаповала і Тимура Махаурі: тут безперечно проглядається почерк російських спецслужб
Олександр Скіпальський

«Наші співробітники спецслужб перебувають у полоні відсутності політичної волі поставити чітку задачу захищати винятково національні державні інтереси, а не прислуговувати олігархам», – впевнений Олександр Скіпальський.

На його думку, саме відсутність чіткого пріоритету державної безпеки заважає українським розвідникам ефективно запобігати терактам та розслідувати їх.

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    Олександр Лащенко

    На Радіо Свобода – з березня 2005 року. До того працював три роки на Громадському радіо. Народився 1969 року в Києві. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

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