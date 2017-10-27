Росія не наважується переносити терористичну війну в тил України – Арестович

Російські силовики можуть влаштовувати теракти в Україні, щоб вислужитись перед керівництвом, припустив в ефірі Радіо Свобода військовий оглядач Олексій Арестович. Водночас він зазначає: немає доказів того, що Кремль причетний до теракту в Києві, який спричинив загибель двох осіб, а також поранення депутата Ігоря Мосійчука і політолога Віталія Бали. Цей вибух кваліфікували як теракт українські правоохоронці. Зі свого боку, політолог Тарас Березовець наголошує: подібні інциденти вигідні Росії, щоб показати Україну нестабільною державою. Натомість Олексій Арестович нагадує, що в деяких державах ЄС, зокрема Франції, теракти чинять з більшою кількістю жертв. А екс-заступник голови СБУ Олександр Скіпальський зауважує: на ефективність розслідування терактів та їх попередження впливає те, що українські силовики не мають чіткої задачі захищати винятково державні інтереси, а не прислуговувати олігархам.

Замах на Ігоря Мосійчука не можна ставити в один ряд із убивством колишнього депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова. Прямих ознак російського сліду в цьому теракті у Києві біля входу до телеканалу «Еспресо» немає. Так вважає військовий оглядач Олексій Арестович.

«Вказівки на те, що це безпосередньо російський слід, ми маємо тільки у випадку вбивства Вороненкова. Росіяни насправді не переносять сюди терористичну війну на наш бік, тому що знають, що ми врешті-решт перенесемо її на бік Росії», – впевнений він. Більш того: експерт вважає, що теракти проти тих, хто не є співробітниками силових структур, суперечить неписаним законам гібридної війни.

Вказівки на те, що це безпосередньо російський слід, ми маємо тільки у випадку вбивства Вороненкова

«Це прийнято в світі… агентуру вбивати можна, а кадрові не чіпають одне одного. Навіть ізраїльтяни не чіпають, хоча буває. Лише коли війна сягає певного рівня, переходять цю межу», – пояснює він. Втім Арестович зазначає, що остаточні висновки має зробити слідство.

​На думку ж політолога Тараса Березовця, перенесення Росією війни з Донбасу на всю територію України відбулося і вже давно. А підтвердженням цьому є низка вбивств, винуватців яких так і не знайшли. З одного боку, зазначає експерт, російські силовики мають досвід таких спецоперацій, з іншого – у Москви є прагматичні причини влаштовувати подібні акції в мирній частині України.

«Росії вигідно подати Україну як нестабільну країну з високим рівнем криміногенної загрози. Тим більше, що довести факти причетності російських спецслужб завжди дуже складно. Ми бачимо, що за винятком вбивства Вороненкова, прямих слідів, які вказували б на виконавців цих злочинів знайти майже неможливо», – аргументував він свою думку «Ранковій Свободі».

Із тим, що Кремль хоче представити Україну як нестабільну державу, Олексій Арестович згоден. Але зауважує: локальні теракти, які не спричиняють масових жертв, не зовсім вписуються в цей причинно-наслідковий зв’язок.

Росії вигідно подати Україну як нестабільну країну з високим рівнем криміногенної загрози

«Якщо в натовпі вибухає, гинуть жінки та діти – оце нестабільна країна. А коли гинуть співробітники спецслужб – ну так вони гинуть по всьому світі й поки гинуть військові або депутати, члени комісій з правоохоронних органів і так далі – це сприймають як війну, а не як нестабільну країну в цілому», – вважає він і нагадує, що в західних країнах також відбуваються теракти. І у тій же Франції, наприклад, чинять теракти з більшою кількістю жертв.

Натомість Арестович висуває іншу гіпотезу: в Україні справді може бути задіяна російська агентура. Але наказ їй міг дати не Путін, а хтось із керівництва російських спецслужб. І мета при цьому – не стільки дестабілізація України, скільки вислужитися перед головним шефом.

«Усі російські силовики діляться на тих, хто воює, і тих, хто не воює. Ті, хто воює, швидко піднімаються у впливі, військових званнях, орденах, грошах, тому всім хочеться воювати. Саме тому цей прошарок в 1300 осіб тисне на Путіна, російський уряд, і вимагає війни», – пояснює оглядач. На його думку, подібна практика відточена в російських силових структурах протягом попередніх кампаній: першої та другої чеченських воєн, втручання в Грузію та Сирію.

Прошарок в 1300 осіб тисне на Путіна, російський уряд, і вимагає війни

«Вони мають список потенційних жертв, який за певними ознаками складається, і періодично, до якихось російських свят – до дня народження Володимира Путіна, до чогось іще – беруть і виконують. Беруть потенційно найслабшу жертву, яка погано себе захищає, і влаштовують теракти».

2014 року ми заснули в Європі, а прокинулися в Ізраїлі – Арестович

На думку Олексія Арестовича, теракт – ще один привід українському суспільству переглянути своє ставлення до безпеки на користь більшої пильності.

«Українцям треба зрозуміти, що в 2014 році ми заснули в Європі, а прокинулися в Ізраїлі. Є в мережі навіть поради ізраїльських спецслужб школярам, мирним мешканцям, решті людей, що потрібно робити, щоб попередити теракт, під час і після теракту, – зазначає він. – Це треба популяризувати, доводити від дошкільнят до пенсіонерів, і всі мають зрозуміти, що «лафа скінчилася», що терористична загроза від Росії або кримінальних розборок всередині України буде зберігатися ще не рік, не два і не п'ять».

Колишній заступник голови СБУ Олександр Скіпальський також зазначає, що прямих доказів причетності «руки Кремля» до вибуху біля входу до телеканалу «Еспресо» немає.

«Я чітко можу віднести (на рахунок Росії – ред.) два терористичних акти: вбивство Максима Шаповала і Тимура Махаурі. Тут безперечно проглядається почерк російських спецслужб і виконання, можливо, в тому числі і через внутрішню агентуру».

Решту ж гучних вбивств в Україні Скіпальський схильний відносити на рахунок внутрішніх політично-кримінальних суперечок.

Вбивство Максима Шаповала і Тимура Махаурі: тут безперечно проглядається почерк російських спецслужб

«Наші співробітники спецслужб перебувають у полоні відсутності політичної волі поставити чітку задачу захищати винятково національні державні інтереси, а не прислуговувати олігархам», – впевнений Олександр Скіпальський.

На його думку, саме відсутність чіткого пріоритету державної безпеки заважає українським розвідникам ефективно запобігати терактам та розслідувати їх.

Ранковий ефір Радіо Свобода слухайте і дивіться на YouTube-каналі

​