На вбитого через підрив автомобіля у Києві уродженця Чечні «полювали» російські спецслужби – СБУ

У Службі безпеки України повідомили, що вбитий в результаті підриву автомобіля у п’ятницю в Києві уродженець Чечні Алі Тімаєв (прізвисько «Тімур Махаурі» – ред.) був об’єктом «полювання» з боку російських спецслужб. Про це йдеться у повідомленні СБУ на сторінці у Facebook.

«На нього давно «полювали» російські спецслужби. Всього щодо нього було вчинено 3 замахи на вбивство, у тому числі 08.03.2009 в Тбілісі шляхом підриву за допомогою СВП у під’їзді житлового будинку Тоді Алі вдалось вижити», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, Тімаєв брав участь у бойових діях проти російських військ в Дагестані, у Грузинсько-російській війні на стороні Грузії, а також «підтримував дружні стосунки» з бійцями АТО.

«Усіма можливими засобами боровся з «путінським» режимом, був особистим ворогом Рамзана Кадирова. Постійно переслідувався спецслужбами Росії та Чеченської республіки», – вказано в повідомленні СБУ.

Реакції російських силовиків на ці заяви немає.

У п’ятницю ввечері в районі Бессарабського ринку в центрі Києва був підірваний автомобіль, через що загинув чоловік, тяжких поранень зазнала жінка, а також була поранена дитина.

У МВС повідомили, що загиблим є уродженець Чечні, громадянин Грузії Алі Тімаєв, більш відомий як Тимур Махаурі. Чоловік затримувався і притягався до відповідальності українськими силовиками, отримавши умовний термін за незаконне зберігання зброї. У поліції не виключили, що справу про підрив автомобіля у центрі Києва можуть перекваліфікувати з умисного вбивства на теракт.

В Україні за понад рік були здійснені щонайменше три цілеспрямовані підриви автомобілів, через що загинули двоє офіцерів українських спецслужб Максим Шаповал і Юрій Возний, а також журналіст Павло Шеремет. У випадку із загибеллю силовиків було порушено справу про теракт, щодо журналіста – умисне вбивство.