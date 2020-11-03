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03 листопада 2020, Київ 17:01
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Ми виграємо цю війну, але не до 2025-го – режисер «Атлантиди» Васянович

Ми виграємо цю війну, але не до 2025-го – режисер «Атлантиди» Васянович
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Ми виграємо цю війну, але не до 2025-го – режисер «Атлантиди» Васянович

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2024-й. Донбас, який нікому б не хотілося побачити в реальному житті: знищений війною і непридатний до життя, з дуже натуралістичними картинами смерті. Хоча – і відвойований. Про це – фільм «Атлантида» українського режисера Валентина Васяновича, який переміг у програмі «Горизонти» Венеційського кінофестивалю і є претендентом від України на приз Американської кіноакадемії «Оскар» цьогоріч, а 5 листопада виходить у всеукраїнський прокат.

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