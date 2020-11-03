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Что могут делать священники на заседаниях трехсторонней группы по Донбассу? О том, что они уже принимают участие в заседаниях, сообщил глава украинской делегации Леонид Кравчук, а ранее подавал эту идею президент Владимир Зеленский. Церкви практически не комментируют поведение своих представителей, но в самой группе говорят: слушают и дают советы. Представители Украины надеются, что священники увидят, как к людям Донбасса относятся оккупационные администрации. Конкретные предложения по роли церкви в урегулировании конфликта должны появиться чуть позже.

В онлайн-заседаниях ТКГ принимают участие священники, заявил в интервью «Интерфакс-Украина» глава украинской делегации Леонид Кравчук. По словам первого президента, церкви сами проявили такую инициативу.

«Они сидят и слушают, какие мы поднимаем вопросы, какие предложения выдвигаем, как встречаем их предложения, кто как относится к внесенным предложениям. И они настолько глубоко переживают, мне приятно просто поблагодарить их, заботятся так глубоко этими вопросами, чисто по-человечески, через веру, через сердце, через душу», — заявил политик.

Ранее привлекать священнослужителей к участию в трехсторонней контактной группе предложил президент Украины Владимир Зеленский – на Всеукраинском совете церквей. Как уточнил в комментарии Радио Донбасс.Реалии советник украинской делегации в ТКГ по информационной политике Алексей Арестович, священнослужители всех основных конфессий привлечены к заседаниям без права голоса. А после встреч они высказывают свое мнение первому президенту Украины, уточнил советник.

«Это не просто священнослужители – они имеют опыт конфликтных переговоров. Естественная функция церкви – посредничество. Попросили именно тех людей, которые умеют разрешать конфликтные ситуации, которые, по словам Леонида Кравчука, много принимали участие в переговорах. И там не только православные, есть, например, мусульманские священнослужители», – рассказал Арестович.

По его словам, священники привлечены в качестве экспертов – представители церквей не участвуют в обсуждении политических вопросов или вопросов безопасности.

Какие конфессии участвуют в работе группы?

Радио Донбасс.Реалии обратилось к представителям разных церквей с просьбой пояснить, в чем состоит их роль на заседаниях.

В Украинской греко-католической церкви подтвердили, что их представитель есть в группе, но более детальной информации не предоставили.

«От нашей церкви там есть представители и, как мне пояснили, их роль – наблюдатели. Они не принимают участие ни в переговорах, ни в согласованиях, только наблюдают», – сообщил руководитель департамента информации УГКЦ Игорь Яцив.

Работник пресс-службы Киевской митрополии Православной церкви Украины Константин Москалюк подтвердил, что священники ПЦУ привлечены к работе группы как советники, но больше никакой информации не предоставил – работу группы в церкви комментировать не уполномочены.

В Украинской православной церкви Московского патриархата подчеркнули, что предоставлять такую информацию не могут. По словам главы Синодального информационно-просветительского отдела церкви епископа Климента, деятельность Трехсторонней контактной группы не относится к их компетенции.

«Поскольку контактная трехсторонняя группа имеет свой формат и свои особенности, связанные с конфиденциальностью ее работы, я не имею достаточной информации, чтобы комментировать этот вопрос», – заявил епископ.

Священники не участвуют в обсуждениях –Гармаш

По словам украинского представителя ОРДЛО в группе Сергея Гармаша, священники не участвуют в обсуждениях. Недавно на заседание политической подгруппы трехсторонней контактной группы пришел один, а затем уже на общее заседание ТКГ – много священников, рассказал Радио Донбасс.Реалии журналист. Понять их реальную роль пока трудно, считает он.

«Я не очень хорошо отношусь, честно говоря, к вмешательству церкви в государственные вопросы. Но в этом может быть и плюс – они увидят, что такое минские соглашения, увидят отношение той стороны к людям, в первую очередь. Потому что та сторона постоянно делает людей заложниками своих политических или военных требований. Пусть представители церкви увидят отношение к людям вообще, и к своим прихожанам, в том числе», – говорит Гармаш.

А Алексей Арестович добавил, что конкретные предложения по участию церквей, в частности, в вопросах освобождения заложников будут сформированы позднее.

Как примиряет церковь?

По словам научного сотрудника Института истории церкви Украинского католического университета Анатолия Бабинского, у некоторых церквей действительно есть опыт посредничества и умиротворения после конфликта. В частности, у греко- и римо-католиков – в странах Африки и Латинской Америки. На неподконтрольной части Донбасса сохраняются католические общины, продолжают действовать парафии Украинской православной церкви Московского патриархата.

«Можно допустить, что есть желание привлечь священнослужителей к процессу обмена пленными. Однако, как мы понимаем, этот процесс находится в политической плоскости и зависит от политических решений России. Что в этой ситуации могут сделать священники?», – говорит эксперт.

Украинская православная церковь Московского патриархата давно предлагает свою помощь в процессе обмена, а украинские греко-католики давно говорят, что нужно заранее думать о вопросах послевоенного примирения, напоминает Бабинский. К сожалению, на данный момент информации об участии священников слишком мало, чтобы точно судить об их роли.

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