Жодної «капітуляції» з боку Зеленського не передбачається – Арестович

Жодної «капітуляції» з боку президента України Володимира Зеленського в питанні врегулювання збройного конфлікту на Донбасі не передбачається. Таку думку в ефірі Радіо Донбас.Реалії (проєкту Радіо Свобода) висловив Радник української делегації з інформаційної політики в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович.

Він зазначив, що раніше жорстко критикував роботу президента та його команди, але змінив свою думку.

«Я дуже уважно спостерігав за президентом, його командою і за їхніми діями всі півтора року. Я зумів знайти точки дотику наших позицій, тому що я переконався в двох речах. Перше: жодної капітуляції не передбачається. Друге: сфера національної безпеки і оборони почала свій розвиток», – заявив радник.

При цьому Арестович наголошує, що як приватна особа, він має право і продовжуватиме оцінювати роботу влади.

«Повірте, якщо мені не буде щось подобатися, як приватній особі, я висловлю це. Це не залежить від прізвищ і політичних кольорів. Але як радник делегації, я маю намір висловлюватися коректно. Ця коректність починається з того, що я не даю жодних оцінок діяльності президента, його команді, правлячій партії і взагалі органам влади України», – заявив Арестович.

28 жовтня військовий оглядач Олексій Арестович заявив, що його призначили радником з інформаційної політики української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання збройного конфлікту на Донбасі.

Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на сході України була створювати у 2014 році після початку збройного конфлікту на Донбасі, який за шість років забрав життя понад 13 тисяч людей. До неї входять представники України, ОБСЄ та Росії. До участі в роботі групи і її робочих підгруп залучають представників підтримуваних Росією бойовиків.