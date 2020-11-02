ООС: бойовики двічі порушили режим припинення вогню

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 2 листопада російські гібридні сили двічі порушили домовленості про припинення вогню, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«Зранку в районі населеного пункту Шуми противник застосував протитанковий гранатомет та стрілецьку зброю, а ближче до обіду вів вогонь із протитанкового гранатомета неподалік Старогнатівки.

Постріли були неприцільними, тож вогонь у відповідь наші воїни не відкривали», – ідеться у вечірньому зведенні.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає, додають українські військові.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» про бойові дії 2 листопада ще не повідомляли.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Унаслідок активізації бойових дій 29 і 30 жовтня на Донбасі загинули двоє українських військових, ще двоє були поранені.

Після цього відбулася позачергова зустріч Тристоронної контактної групи для переговорів про врегулювання на окупованій частині Донбасу. Українська делегація в ТКГ повідомила, що сторони домовилися продовжувати перемир’я.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.