ООС: бойовики двічі порушили режим припинення вогню

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 2 листопада російські гібридні сили двічі порушили домовленості про припинення вогню, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.
«Зранку в районі населеного пункту Шуми противник застосував протитанковий гранатомет та стрілецьку зброю, а ближче до обіду вів вогонь із протитанкового гранатомета неподалік Старогнатівки.
Постріли були неприцільними, тож вогонь у відповідь наші воїни не відкривали», – ідеться у вечірньому зведенні.
Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає, додають українські військові.
Угруповання «ДНР» та «ЛНР» про бойові дії 2 листопада ще не повідомляли.
Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».
Унаслідок активізації бойових дій 29 і 30 жовтня на Донбасі загинули двоє українських військових, ще двоє були поранені.
Після цього відбулася позачергова зустріч Тристоронної контактної групи для переговорів про врегулювання на окупованій частині Донбасу. Українська делегація в ТКГ повідомила, що сторони домовилися продовжувати перемир’я.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.
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