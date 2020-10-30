ООС: двоє загиблих унаслідок обстрілів, українські війська «дали адекватну відповідь»

У пресцентрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про подальше загострення на лінії фронту, внаслідок чого від зазнаних поранень загинули двоє українських бійців; командування ж заявило, що противник «не має на меті досягти миру».

Уже протягом 30 жовтня противник двічі порушив режим припинення вогню від початку доби. Це сталося практично опівночі неподалік Водяного на півдні Донеччини – там же, де й попереднього дня, 29 жовтня, внаслідок обстрілів противника був поранений один із двох потерпілих того дня військовослужбовців. В обох випадках ішлося саме про прицільний вогонь по українських позиціях.

За повідомленням, після цього прицільного обстрілу зі стрілецької зброї і ручного протитанкового гранатомета, який призвів до загибелі бійців, «на вогневі провокації противника підрозділи Об’єднаних сил надали адекватну відповідь», змусивши його «повернутись до режиму тиші».

Також про такі дії російських гібридних сил повідомили представників ОБСЄ, поінформували в пресцентрі.

У зв’язку з цим із окремою заявою виступив командувач Об’єднаних сил. За його словами, така «зухвалість» противника свідчить, що російські гібридні сили спрямовано йдуть на зрив домовленостей про припинення вогню. «Сьогоднішній обстріл доводить, що противник не має на меті досягнути мир», – наголошено в заяві.

Про загострення в пресцентрі ООС повідомляли й раніше. Зокрема, протягом доби 29 жовтня російські гібридні сили порушили режим припинення вогню п’ять разів, унаслідок обстрілів противника були поранені двоє українських військових. Про можливу вогневу відповідь українських військових того дня нічого не повідомлялося.

У підтримуваному і скеровуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що захопило частину Донецької області і визнане в Україні терористичним, заявили про один обстріл його позицій українськими військами зі стрілецької зброї «за попередню добу». За тим повідомленням, це сталося біля села Пікузи, яке бойовики досі називають його колишньою назвою «Комінтернове». Це село на півдні Донеччини лежить поруч із підконтрольним українській владі Водяним, яке зазнає обстрілів противника останнім часом.

Із повідомлення бойовиків не цілком ясно, чи йдеться про календарну добу (яка не охоплює події минулої ночі), чи про попередні 24 години до моменту заяви.

В аналогічному угрупованні «ЛНР», що діє на частині Луганщини, своїх заяв про становище на фронті за останній час наразі не робили.

Обидва угруповання також нічого не згадують про свої можливі втрати.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». При цьому російські гібридні сили порушують її практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу зазнають поранень чи й гинуть. Українська сторона, дотримуючись перемир’я, майже ніколи не відповідає на ці обстріли.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за останніми оприлюдненими оцінками ООН станом іще на 31 жовтня 2019 року, загинули від 13 тисяч до 13 тисяч 200 людей, із яких було щонайменше 3 тисячі 354 цивільних, приблизно 4 тисячі 100 українських бійців і приблизно 5 тисяч 650 членів російських гібридних збройних формувань. За цими ж даними, за цей час російської агресії також були поранені від 29 тисяч до 31 тисячі людей: приблизно від 7 тисяч до 9 тисяч цивільних, від 9 тисяч 500 до 10 тисяч 500 українських бійців і від 12 тисяч 500 до 13 тисяч 500 членів російських гібридних збройних формувань.