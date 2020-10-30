ООС: українські військові заявили про загострення на Донбасі, двоє поранених

У зоні бойових дій на Донбасі 29 жовтня сталося нове загострення, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. У ранковому зведенні йдеться про п’ять порушень режиму припинення вогню з боку російських гібридних сил, унаслідок яких двоє українських військових зазнали поранень.

Інциденти сталися поблизу Водяного (український військовий зазнав вогнепального кульового поранення внаслідок прицільного обстрілу зі стрілецької зброї) і неподалік селища Золоте-4 (бойовики застосували безпілотний літальний апарат для скидання пострілу ВОГ-17, військовий зазнав осколкових поранень).

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» про бойові дії 29 жовтня ще не повідомляли.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». При цьому російські гібридні сили порушують її практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу зазнають поранень чи й гинуть. Українська сторона, дотримуючись перемир’я, майже ніколи не відповідає на ці обстріли.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.