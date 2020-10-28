ООС: бойовики здійснили чотири обстріли за добу

У зоні бойових дій на Донбасі за добу 27 жовтня російські гібридні сили чотири рази порушили режим припинення вогню, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«У районі населеного пункту Водяне ворог застосував автоматичний станковий гранатомет, а неподалік населеного пункту Піски – ручний протитанковий гранатомет. Окрім того, ще два факти порушення режиму припинення вогню зафіксовано на ділянці поблизу Шумів, де у вечірній час противник відкривав вогонь із підствольного гранатомета», – ідеться в ранковому зведенні.

Штаб також інформує, що українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували. «Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було», – вказано в повідомленні.

Угруповання «ДНР» за «ЛНР» про бойові дії 27 жовтня ще не інформували.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.