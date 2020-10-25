«Ми такі ж громадяни!» Цей день у двох містах Донбасу, з правом вибору – і без

У Бахмуті на Донеччині обирають міського голову та депутатів: на дільницях вимірюють температуру, члени комісії зустрічають виборців у масках, рукавичках та захисних екранах. А от на опитування від президента, за нашими спостереженнями, містяни реагують мляво. Жителі ж сусіднього Світлодарська не голосують: їм це заборонили, і багато хто тут вважає, що його виборче право порушили. Адже за президента ще рік тому тут голосували, а тепер обрати мера та депутатів не можна з міркувань безпеки. Розповідаємо про два світи виборів на Донбасі.

У «Бахмутському міському народному домі», де розташована одна з виборчих дільниць, з самого ранку голосно лунають українські пісні. Від пішохідного переходу і до сходинок, що ведуть до вхідних дверей, на асфальті зеленою фарбою хтось зробив кілька написів «переходь на Зелений».

Поки на вулиці готуються до роботи учасники президентського опитування, йдемо досередини. На вході безконтактним термометром вимірюють температуру.

Члени комісії працюють у захисних масках, екранах, на руках – рукавички. На кожному столі стоять пляшечки з дезінфекторами.

Якщо у виборця температура вища за 37 градусів, його проводять до зали у кабінку номер один. Навпроти кабінки стоїть спеціальна урна для бюлетенів

«Якщо у виборця температура вища за 37 градусів, його проводять до зали у кабінку номер один. Навпроти кабінки стоїть спеціальна урна для бюлетенів. Для виборців ми підготували продезінфіковані ручки. Вони ними користуються – і відкладають до окремої коробочки. Кожні дві години у нас обробляють приміщення, – і ручки теж оброблятимуть», – розповіла Радіо Донбас.Реалії Ольга Дригіна, голова ДВК № 140632.

Повертаємось до входу у будівлю. Членкиня комісії, яка вимірює температуру, пританцьовує під музику. Каже, протяг такий, що треба зігріватися. Там і справді протяг. А ще – відмовився працювати термометр. Прикладали його вже і до рук, і до лоба, – все ніяк. Виборці терпляче чекають. Нарешті прилад запрацював. Виборчий процес триває.

Підпишіться на нашу п’ятничну розсилку «Тиждень на Донбасі». Все важливе про регіон коротко – лише в одному листі на тиждень!

Щодо президентського опитування, то, поки ми перебували на цій дільниці, містяни якось його уникали. Люди, які проводили це опитування, із журналістами спілкуватися не захотіли.

Кабінка з хрестиком

На виборчій дільниці № 140615 на 12-ту годину людей небагато. Голова комісії Вікторія Білик розповідає, що явка виборців склала 239 людей, це всього 17 процентів. Тут теж вимірюють температуру, дезінфікують руки. Для людей з високою температурою тут кабінку для голосування і урну позначили червоними хрестиками. Проте ані цією кабінкою, ані урною станом на обід ніхто так і не скористався. А ще для виборців теж приготували продезінфіковані ручки.

Комісія працює у повній амуніції: і маски, і захисні екрани, і рукавички. Приміщення для голосування тут невеличке, свіжого повітря не вистачає, хоча й провітрюють.

По-перше, незручно. По-друге, ми не звикли, дихати важко

«Працювати не дуже комфортно. По-перше, незручно. По-друге, ми не звикли, дихати важко. Але маємо працювати, що робити», – через силу посміхається Вікторія Білик.

Опитування з п’ятьма питаннями біля дільниці немає. Згодом прийшла дівчинка з коробкою у пакеті і хотдогом. Вона тут опитувала людей. Каже, відійшла пообідати. Не на камеру повідомила, що на питання Зеленського вже відповіли 150 людей. Це на 89 менше за кількість тих, які проголосували на дільниці. За спостереженнями волонтерки, у опитуванні взяли участь, в основному, люди у віці за 40 років.

«За завершення війни» і медицину: за що голосують бахмутяни

Жителька Бахмута Катерина Степанівна уважно вивчає інформацію про кандидатів. Цікавимося, на які зміни очікує жінка поважного віку після цих виборів:

Очікую на добрі зміни, щоби не було війни

– Очікую на добрі зміни, щоби не було війни. А так у місті, наче, все нормально. Найголовніше, аби не було війни, – ділиться жінка.

– А ви гадаєте, що після цих виборів може завершитися війна?

– Сподіваємося, сподіваємося, що завершиться, – відповідає Катерина Степанівна.

Прийшов на вибори і 70-річний житель Бахмута. Чоловік назвав себе Сергієм. Каже, болить душа за благоустрій міста та територій біля шкіл.

Від виборів очікую зниження тарифів

«Від виборів очікую зниження тарифів. А в опитуванні президента візьму участь, відповім на будь-які питання, бо при ньому стало ще гірше жити: пенсії нижчі плінтуса, життя погіршилося, тарифи «покращилися». А вони собі коханим підвищують зарплати, пільги додають. А працівникам і пенсіонерам все опустили», – скаржиться пенсіонер.

А Лариса каже, що в опитуванні президента не братиме участі, бо вважає питання не надто важливими для себе.

Усім потрібні робочі місця, адже треба якось жити, виховувати дітей, чимось їх годувати

«У першу чергу, мають запрацювати підприємства. Усім потрібні робочі місця, адже треба якось жити, виховувати дітей, чимось їх годувати. На жаль, окрім аптек та магазинів у нас нічого не працює», – розповідає Лариса про зміни, на які очікує після голосування.

Бахмутянка Олена розповіла нам, що, у першу чергу, місту не вистачає якісної питної води та ефективної, доступної медицини.

Прийдеш до лікарів, – і не доступишся до них

«Прийдеш до лікарів, – і не доступишся до них. І чекаєш з температурою, поки лікар тебе прийме. А коли прийняли, то ти, фактично, вже труп ходячий», – бідкається Олена.

Сергій хотів відповісти на опитування президента, Олена вагалася. Але на вході до дільниці вже не було волонтерів. Стояв стілець, стіл, а на ньому перелік питань. І все.

«Нас за людей не вважають» – жителька Світлодарська

Постановою від 8 серпня ЦВК визначила перелік населених пунктів, де неможливе проведення виборів. Посилаючись на висновки Донецької ВЦА, військових, СБУ та поліції, у постанові зазначили:

«У зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, на окремих територіях Донецької області неможливо забезпечити належну безпеку громадян та уникнення терористичної загрози під час організації та проведення, відповідно до Виборчого кодексу України, місцевих виборів 25 жовтня 2020 року».

Прифронтовий Світлодарськ розташований хвилинах у 25-ти хвилинах їзди автівкою. Жителі міста, з якими ми спілкувалися, кажуть, що з початком перемир’я стало набагато спокійніше. Звуків війни майже не чують.

Люди кажуть, що на президентських виборах 2019 року проголосували за Зеленського. А тепер відчувають себе приниженими і позбавленими громадянських прав. Адже виборів тут наразі немає.

Жительку Світлодарська Галину ми зустріли випадкова біля тамтешнього супермаркету. Жінка обурена, каже, у сусідньому Бахмуті можна обирати місцеву владу, а тут чомусь небезпечно.

Це несправедливо. Адже президента ми обирали, – а тепер нас відкинули

«Ми навіть підписи збирали, аби нам дали можливість проголосувати. Зібрали більше восьми сотень підписів. Але результату, як бачите. Немає. Тому ми «гуляємо». Це несправедливо. Адже президента ми обирали, – а тепер нас відкинули. Взагалі не завважили на нас», – з гіркотою в голосі розповідає Галина.

Виходить, що нас за людей не вважають. Президентські вибори треба було провести, – і ми провели

Підтримує думку Галини і ще одна жителька міста. Вона розповідає, що Світлодарськ «в’яне»: все навкруги ламається і не ремонтується, не вистачає дитячих майданчиків: «Це несправедливо. Виходить, що нас за людей не вважають. Президентські вибори треба було провести, – і ми провели. А такі вибори взагалі не потрібні. Це дуже погано. І цій владі це – величезний мінус».

Так само обурена через непроведення виборів у Світлодарську Людмила.

Обстрілів останнім часом не чуємо, все нормально абсолютно

«Ми – такі само громадяни України і маємо повне право голосу. Але нас не спитали. Обстрілів останнім часом не чуємо, все нормально абсолютно», – описує жінка світлодарські реалії.

Поки ми були у місті, так само звуків війни не чули. Та й військових бачили лишень декількох.

Нагадаємо, як повідомляла прокуратура Донецької області 17 лютого цього року, міського голову Світлодарська Анатолія Брехунця відправили під домашній арешт.

«У травні 2014 року Світлодарський міський голова вніс до повістки дня сесії та у подальшому позитивно проголосував з питання про надання приміщення читальних залів міської бібліотеки для проведення незаконного референдуму щодо суверенності «ДНР», – зазначили у прокуратурі.

18 березня Брехунець (після апеляції прокуратури на рішення про домашній арешт) потрапив до СІЗО. А 19 березня вийшов під заставу у розмірі 168 тисяч 160 гривень.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ: