Президента ми обрали, а тепер «гуляємо» – жителі міста, де скасували вибори

Бахмут і Світлодарськ на цих виборах – це два світи: в одному пройшли місцеві вибори, а іншому заборонили обирати. Пояснили безпекою: зона ООС, поруч бойовики... Але за президента півтора року тому у Світлодарську – голосували. Як реагують на це місцеві? Чи потрібен їм цей вибір? І за кого голосували у Бахмуті, де волевиявлення відбулось? На цих місцевих виборах голосування скасували загалом у 18 громадах Донецької та Луганської областей, не лише прифронтових, а і розташованих далеко від передової.