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25 жовтня 2020, Київ 23:23
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Президента ми обрали, а тепер «гуляємо» – жителі міста, де скасували вибори

Президента ми обрали, а тепер «гуляємо» – жителі міста, де скасували вибори
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Президента ми обрали, а тепер «гуляємо» – жителі міста, де скасували вибори

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Бахмут і Світлодарськ на цих виборах – це два світи: в одному пройшли місцеві вибори, а іншому заборонили обирати. Пояснили безпекою: зона ООС, поруч бойовики... Але за президента півтора року тому у Світлодарську – голосували. Як реагують на це місцеві? Чи потрібен їм цей вибір? І за кого голосували у Бахмуті, де волевиявлення відбулось? На цих місцевих виборах голосування скасували загалом у 18 громадах Донецької та Луганської областей, не лише прифронтових, а і розташованих далеко від передової.

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