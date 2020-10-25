Опитування Зеленського не проводилося на 31% дільниць, охоплених дослідженням «Рейтингу»

Опитування, ініційоване президентом Володимиром Зеленським, проводилося на 69% зі 140 виборчих дільниць, які охопило опитування соціологічної групи Рейтинг. В рамках опитування опитали 8 747 респондентів на виході з дільниць для голосування.

При цьому 67% з респондентів на тих дільницях, де опитування не проводили, відповіли, що за протилежних умов взяли б у ньому участь. Найбільше готовність відповісти на питання від президента висловлювали виборці партії «Слуга народу» (62%), найменше – прихильники «Європейської солідарності» (27%).

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Ті респонденти «Рейтингу», які брали участь у місцевих виборах, дали такі відповіді:

право України «на використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом», підтримують 78% тих, хто брав участь у виборах і в опитуванні, 10% – не підтримують, 12% – не змогли відповісти. Серед тих, хто брав участь у виборах, але не брали участь в опитуванні президента – 56% підтримують ініціативу, 13% – не підтримують, 31% – не змогли відповісти

легалізацію канабісу в медичних цілях для полегшення болю важкохворих підтримують 70% тих, хто брав участь у виборах і в опитуванні, 24% – не підтримують. Серед тих, хто брав участь у виборах, але не в опитуванні президента – 52% підтримують легалізацію, 28% – не підтримують, 20% – не змогли відповісти

ідею довічного ув’язнення за «корупцію в особливо великих розмірах» підтримують 81% тих, хто брав участь у виборах і в опитуванні, 16% – не підтримують. Серед тих, хто брав участь у виборах, але не брав участь в опитуванні президента, 63% за, 21% – проти, 16% – не визначилися

ідею створення «вільної економічної зони на території Донецької і Луганської областей» підтримали 45% тих, хто брав участь у виборах і в опитуванні, 43% – не підтримують, 12% – не визначилися. Серед виборців, які не брали участь в опитуванні – 33% підтримують ідею, 39% – не підтримують, 28% – не визначилися

ідею скоротити кількість народних депутатів до 300 підтримують 95% тих, хто брав участь у виборах і в опитуванні, 4% – не підтримують. Серед тих, хто брав участь у виборах, але не в опитуванні президента – 81% підтримують її, 7% – не підтримують, 13% – не визначилися

Голова правління громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська в ефірі Радіо Свобода повідомила, що результатам опитування, ініційованого президентом України Володимиром Зеленським, не можна буде довіряти, адже воно буде нерепрезентативним.

13 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що одночасно з місцевими виборами в Україні відбудеться «загальнонаціональне опитування», на якому буде винесено п’ять питань. І Зеленський, і його оточення не раз заявляли, що це опитування не буде мати ніяких юридичних наслідків – хоча в партії Зеленського «Слуга народу» говорили, що зате будуть «політичні наслідки».