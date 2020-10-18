Відповіді українців на 5 запитань від президента Зеленського матимуть політичні наслідки – «слуга народу» Качура

Відповіді українців на «п’ять важливих питань», озвучених президентом Володимиром Зеленським, матимуть політичні наслідки. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив народний депутат від «Слуги народу» та заступник голови парламентського комітету з питань місцевого самоврядування та організації влади Олександр Качура.

«Будуть політичні наслідки, тому що, якщо ми проведемо опитування і люди з приводу того чи іншого питання вирішать так чи інакше, ми повинні будемо втілити у життя те, за що віддали свої голоси, якщо це так можна назвати, люди, після того, коли вони визначились з кандидатом на виборах», – вважає парламентар.

На його думку, проведення подібного опитування не є популізмом (адже запропоновані у ньому питання «є такими, що турбують українських громадян») та цілком відповідає українському законодавству.

«Якщо у когось є питання до законності у рамках виборчого процесу (ми ж партія «Слуга народу», ми не організовуємо цей процес, тому що ми суб’єктом виборчого процесу), якщо у когось є сумніви, вони повинні спрямовувати скарги до ЦВК і позивні заяви до суду, а не просто ходити по ефірам і розповідати, що це – зрада», – наголошує представник «слуги народу».

За словами Качури, однією із позитивних сторін опитування від президента Зеленського є те, що воно буде проведене не за гроші з державного бюджету, а за кошти меценатів.

«Жодної копійки платників податків витрачено не буде», – наголошує він.

13 жовтня президент Зеленський заявив, що 25 жовтня на виборчих дільницях під час місцевих виборів українцям поставлять «п’ять важливих питань» про те, що «раніше нас ніколи не питали». Згодом в Офісі президента повідомили, що опитування не матиме юридичних наслідків.

Низка політичних експертів зазначають, що опитування президента здійснюється спеціально для мобілізації електорату Зеленського та партії «Слуга народу» перед місцевими виборами.