Екзитпол: в Дрогобичі вперше відбудеться другий тур виборів мера

Соціологічна група «Рейтинг» представила результати екзитполів у Маріуполі у Донецькій області, в Дрогобичі на Львівщині та в Олександрії, що в Кіровоградській області.

Директор групи Олексій Антипович пояснив рішення провести екзитпол у невеликих містах тим, що найбільш боротьба на місцевих виборах точиться на в столиці, а в регіонах. За його словами, соціологи перед виборами отримували запити на дослідження від невеликих об’єднаних територіальних громад по всій країні.

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«Місто Дрогобич чим цікаве – раніше воно ніколи не входило в перелік міст, де були призначені другі тури. Дрогобич завдяки утворенню ОТГ отримав необхідну кількість, якщо не помиляюся, 120 тисяч виборців, і тепер там, у цьому маленькому місті буде відбуватися другий тур виборів», – зазначив Антипович.

Відтак у Дрогобичі соціологи опитали 3 194 виборця на 40 дільницях. За результатами екзитполу, переважну кількість голосів має чинний мер Тарас Кучма – 39,5%. На другому місці – самовисуванець Андрій Веселий, 25,9%. Михайло Задорожний від «Єврпейської солідарності» отримав 18,3%, Олег Дьорка («Українська галицька партія») – 3,7%. Загалом кандидатів було 10.

Чинний мер також має більшість і в Маріуполі – у Вадима Бойченка 45,6% голосів. Кандидат від «Опозиційної платформи – За життя» Володимир Клименко набрав 22,8%, на третьому місці – самовисуванка Лідія Муглі з 4,4%. В місті опитали 4 257 людей на 50 дільницях.

До Маріупольської міської ради попередньо проходять такі партії:

«Блок Вадима Бойченка» – 45,6%

«ОПЗЖ» – 31,4%

«Партія Шарія» – 6,2%

«Слуга народу» – 5,7%

«Сила людей» – 5%

Як ще один приклад «запеклої боротьби» Антипович невелике місто Олександрія в Кіровоградській області. Там соціологи опитали 1 645 респондентів на 18 дільницях. Перше місце посів самовисуванець Сергій Кузьменко із 55,5%, друге – Сергій Цапюк, 37,1%.

За даними екзитполу соціологічної групи «Рейтинг» в столиці, перший тур виборів мера Києва перемагає Віталій Кличко, вибори до Київради – його партія «Удар».