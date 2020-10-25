В Україні вперше вибори проходять в умовах епідемії: правила безпеки
Робота на виборчих дільницях під час місцевих виборів має відбуватися за правилами безпеки, затвердженими МОЗ.
Кореспондент Радіо Свобода уже взяв участь у голосуванні на одній із виборчих дільниць Київщини і повідомляє:
- на вході до дільниці міряють температуру;
- впускають тільки у масках;
- на підлозі є розмітка, що дозволяє дотримуватися безпечної дистанції;
- члени комісії працюють у масках та рукавичках;
- у кабінках для голосування стійкий запах антисептиків.
Радіо Свобода нагадує правила безпеки під час голосування в умовах епідемії:
41 спостерігач від іноземних держав працює в Україні на місцевих виборах
Як повідомляє ЦВК, шість країн: Чехія, Іспанія, Німеччина, Словацька Республіка, Угорщина і Казахстан, надіслали своїх спостерігачів в Україну, де проходять місцеві вибори.
Усього зареєструвався 41 іноземний спостерігач.
Спецефір Радіо Свобода у день місцевих виборів: початок о 19:00.
Разом з експертами журналісти Радіо Свобода проаналізують хід голосування, результат екзит-полу, можливі порушення, а також обговорять особливості цих виборів – голосування за відкритими списками, вибори в умовах пандемії та проведення так званого опитування від президента Володимира Зеленського.
Заплановані включення кореспондентів Радіо Свобода з Києва, Львова, Дніпра, Кривого Рогу, Одеси, Харкова та репортажі з інших куточків України.
Як заповнювати бюлетень?
У 2020 році місцеві вибори проводитимуть за новими правилами. Бюлетень для виборів у місцеві ради потрібно заповнювати у два етапи: спочатку необхідно обрати партію, а потім – вписати номер кандидата з цієї політичної сили, якого ви хочете підтримати.
Кандидати з більшою кількістю голосів матимуть вищий рейтинг і, відповідно, вищі шанси потрапити до місцевої ради. При цьому щоб стати депутатом, кандидат має здобути щонайменше 25 відсотків від виборчої квоти. Тоді мандат розподіляють вже за порядком у списку партії, якщо вона подолає п’ятивідсотковий бар’єр.
Більше читайте тут: Що потрібно знати про місцеві вибори
ЦВК припинила повноваження 4 988 членів територіальних виборчих комісій
У Центральній виборчій комісії України повідомили, що у звʼязку з надходженням подань щодо зміни складу ТВК комісія внесла зміни до складу низки територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів.
«Комісія припинила повноваження 4 988 членів територіальних виборчих комісій. З них – 330 голів ТВК, 287 заступників голів ТВК, 349 – секретарів ТВК, 4 022 – членів ТВК», – повідомили у комісії 24 жовтня, напередодні місцевих виборів.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ