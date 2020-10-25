25 жовтня з 8-ї години ранку в Україні відкрилися виборці дільниці – розпочалися місцеві вибори 2020 року.

Громадяни обирають депутатів обласних і районних рад, а також депутатів місцевих рад та голів у 1439 громадах.

Не відбуватимуться вибори на окупованих територіях України та у 18 громадах Донецької і Луганської областей, де Центральна виборча комісія не призначила вибори на підставі висновків обласних військово-цивільних адміністрацій.

Другий тур виборів міських голів буде проводитися лише в містах із кількістю виборців понад 75 тисяч, якщо жоден із кандидатів не набере понад 50% голосів у першому турі.

