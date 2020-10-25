Голосування у Львівській області: на багатьох дільницях – черги, надійшло майже 100 скарг про порушення

У Львові станом на 13:30 проголосували майже 14% виборців, інформують у Львівській міській раді. До Національної поліції у Львівській області надійшли 94 повідомлення про порушення виборчого законодавства. Зараз перевіряють усі дані.

На цей момент складені чотири адміністративні протоколи, зокрема у Сколівському, Дрогобицькому та Стрийському районах Львівщини, у Личаківському районі Львова. Серед порушень – пошкодження, приховування, знищення виборцями бюлетеня, бюлетеня для голосування або винесення його за межі приміщення для голосування.

Як повідомляє кореспондентка Радіо Свобода, після відкриття дільниць на багатьох із них спостерігалися черги. Пропускають у приміщення по двоє-троє людей, перевіряють температуру, виборець обов’язково має бути в масці. Більшість учасників голосування ідуть зі своєю ручкою.

У середньому у Львові виборці проводять від 5 до 10 хвилин у кабінці для голосування. Адже обирають міського голову Львова, депутатів міської, районної, обласної рад.

Спостерігачі громадянської мережі «Опора» зафіксували низку порушень: спробу членів комісії видати виборцю бюлетень без печатки, виборцям видавали бюлетені, не зазначаючи при цьому у контрольних талонах номер, згідно з яким виборця внесено до списку виборців, підпис людини, яка голосує і представника комісії, у Стрию жінка розірвала бюлетень, спробу члена комісії видати виборцю бюлетень без паспорта.

У Львові міський голова і вчетверте кандидат на цю посаду Андрій Садовий не зміг проголосувати з першого разу. Адже прийшов на виборчу дільницю із закордонним паспортом, пояснивши, що не знайшов український. Мер пообіцяв прийти на дільницю вдруге.

За інформацією Радіо Свобода, не біля всіх дільниць Львова проводять ініційоване президентом Володимиром Зеленським опитування. Більшість виборців, за спостереженням кореспондентки Радіо Свобода, ігнорують опитування, проходячи повз урни на вулиці. Один чоловік у Сихівському районі демонстративно розірвав листок із переліком запитань, але відмовився Радіо Свобода прокоментувати свій вчинок.