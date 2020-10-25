Ініційоване Зеленським опитування не відбувається на 45% дільниць – «Опора»

Опитування, ініційоване президентом України Володимиром Зеленським, не відбувається біля 45% виборчих дільниць по всій Україні, свідчать дані громадянської мережі «Опора».

«Громадянська мережа «Опора» дослідила, біля якої кількості дільниць присутні інтерв’юєри, які проводять опитування від президента. Станом на цю годину на близько 55% дільниць вони є, 45% – ні. Похибка національного дослідження – 4%», – написала голова правління «Опори» Ольга Айвазовська у фейсбуці близько 16:00 25 жовтня.

При цьому найбільшим є охоплення виборчих дільниць на півдні країни, найменшим – на заході.

«Найбільша кількість дільниць покрита на Півдні – 78,65%, найменша Захід – 37,81%, Центр – 55,79%, Схід – 56,87%», – ідеться в повідомленні.

13 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що одночасно з місцевими виборами в Україні відбудеться «загальнонаціональне опитування», на якому буде винесено п’ять питань. І Зеленський, і його оточення не раз заявляли, що це опитування не буде мати ніяких юридичних наслідків – хоча в партії Зеленського «Слуга народу» говорили, що зате будуть «політичні наслідки».

Йдеться про такі п’ять запитань: чи треба запроваджувати в країні довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах; чи підтримують вони створення на Донбасі вільної економічної зони; чи підтримують вони скорочення чисельного складу Верховної Ради із 450 до 300 народних депутатів, легалізацію медичного канабісу та порушення на міжнародному рівні питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.

В неділю, 25 жовтня, в Україні тривають вибори до місцевих органів влади.