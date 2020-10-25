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25 жовтня 2020, Київ 15:45
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Як голосував президент Зеленський та його батьки - відео

Як голосував президент Зеленський та його батьки - відео
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Як голосував президент Зеленський та його батьки - відео

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Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою проголосував на місцевих виборах у Києві. На вході до виборчої дільниці його чекала представниця руху «Femen». Вона підняла спідницю, на якій був розміщений напис «Zexist». Після того, як президент з дружиною проголосували, вони відповіли на п'ять запитань ініційованого Зеленським опитування. Спілкувався з пресою глава держави недовго - його почали перебивати. Після цього він відмовився відповідати і пішов. Батьки президента проголосували у Кривому Розі. Як це було – в ексклюзивному відео Радіо Свобода

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