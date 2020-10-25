Денісова: участь неповнолітніх волонтерів в опитуванні Зеленського можлива з дозволу батьків

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що участь неповнолітніх волонтерів у проведенні президентського опитування не порушує закон, якщо є дозвіл від батьків.

«Звертаю увагу, що відповідно до статті 7 Закону України «Про волонтерську діяльність» волонтер – фізична особа, яка добровільно провадить соціально спрямовану некомерційну діяльність шляхом надання волонтерської допомоги. Волонтерами можуть стати громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які є дієздатними. Особи віком від 14 до 18 років здійснюють волонтерську діяльність за згодою батьків (усиновителів), прийомних батьків, батьків-вихователів або піклувальника», – написала Денісова в соціальних мережах.

Волонтерська діяльність, відповідно до закону, є формою благодійної діяльності.

«Участь неповнолітніх дітей у волонтерстві правомірна, якщо згоду на неї дали батьки або інші законні представники дитини, а сама волонтерська допомога є добровільною і безкоштовною», – наголомила Денісова.

Раніше в засобах інформації та соцмережах з'явилися повідомлення про залучення неповнолітніх до проведення опитування, ініційованого президентом України у день голосування на місцевих виборах 25 жовтня.

Зокрема, депутат Верховної Ради Ірина Геращенко (фракція «Європейська слоідарність») навела приклад участі в проведенні опитування 14-річного хлопчика.

«Зрозуміло, що діти пішли працювати за 1000 гривень не від хорошого життя, не від «закінчення епохи бідності». Але це ще огидніше, ніж передвиборча гречка пенсіонерам», – наголосила Геращенко.

Раніше про те, що участь у проведенні опитування не є безкоштовною, заявила голова правління громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська.

«Вартість компенсації, яка виходитиме на руки, становить майже 1200 гривень», – сказала Айвазовська на брифінгу 23 жовтня.

13 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що одночасно з місцевими виборами в Україні відбудеться «загальнонаціональне опитування», на якому буде винесено п’ять питань. І Зеленський, і його оточення не раз заявляли, що це опитування не буде мати ніяких юридичних наслідків – хоча в партії Зеленського «Слуга народу» говорили, що зате будуть «політичні наслідки».

Йдеться про такі п’ять запитань: чи треба запроваджувати в країні довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах; чи підтримують вони створення на Донбасі вільної економічної зони; чи підтримують вони скорочення чисельного складу Верховної Ради із 450 до 300 народних депутатів, легалізацію медичного канабісу та порушення на міжнародному рівні питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.

В неділю, 25 жовтня, в Україні тривають вибори до місцевих органів влади.