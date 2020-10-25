У поліції фіксують скарги через «5 запитань від Зеленського», Аваков каже: опитування законне

До поліції починають надходити скарги на проведення опитування, ініційованого президентом України Володимиром Зеленським у день місцевих виборів, повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко.

«У Києві, на Подолі, вже перевернули одну з урн разом з листочками для «опитування». Хочу нагадати, що будь-які хуліганські спроби або спроби повпливати на оперативну ситуацію, спроби погроз нашим громадянам поліція буде припиняти», – сказав голова Нацполіції.

Також, за його Ігоря Клименка, з Києва та Волинській області вже надходять скарги на хід проведення «опитування Зеленського».

Відповідаючи на запитання про те, чи є скарги від українців на проведення самого опитування, Клименко сказав: «Так, вони починають надходити».

Тим часом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сьогодні повторив своє твердження про те, що опитування, які проводяться поза виборчою дільницею після голосування, не суперечать закону України.

«Опитування поза виборчою дільницею не порушує закон України,оскільки, не ідентифікує особу, так як це потрібно у бюлетені, не розкриває персональних даних. Крім того, громадяни за бажанням можуть брати чи не брати участь у опитуваннях, це не є обов’язковим», – сказав Арсен Аваков.

У МВС зазначили, що існує певний порядок проведення опутування – інтерв’юери мають працювати поза виборчою дільницею і ні за кого не агітувати. Вони мають опитувати громадян після того, як ті проголосують на виборах.

13 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що одночасно з місцевими виборами в Україні відбудеться «загальнонаціональне опитування», на якому буде винесено п’ять питань. І Зеленський, і його оточення не раз заявляли, що це опитування не буде мати ніяких юридичних наслідків – хоча в партії Зеленського «Слуга народу» говорили, що зате будуть «політичні наслідки».

Йдеться про такі п’ять запитань: чи треба запроваджувати в країні довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах; чи підтримують вони створення на Донбасі вільної економічної зони; чи підтримують вони скорочення чисельного складу Верховної Ради із 450 до 300 народних депутатів, легалізацію медичного канабісу та порушення на міжнародному рівні питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.

В неділю, 25 жовтня, в Україні тривають вибори до місцевих органів влади.