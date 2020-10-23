Голова МВС назвав «коректною» форму опитування Зеленського

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав «коректною» форму опитування на місцевих виборах, яке влаштовує президент Володимир Зеленський.

«Таку форму опитування ми вважаємо коректною, але, якщо будуть порушення, ми будемо їх припиняти. Поліція буде діяти без огляду на політичну належність. Преференцій ніхто не матиме. Ми будемо діяти з точки зору закону», – сказав він, виступаючи на Спеціальному київському безпековому форумі.

Аваков додав, що в день голосування 25 жовтня біля виборчих дільниць будуть працювати кілька соціологічних компаній, і партійних у тому числі. «Вони будуть проводити екзит-поли на виході з виборчих дільниць. Однією з таких компаній буде проводитися опитування по запитаннях, озвучених президентом. Їх проводитимуть волонтери у вигляді екзит-полу», – заявив Аваков.

13 жовтня Володимир Зеленський, нині президент України, заявив, що одночасно з місцевими виборами в Україні буде проведене якесь «загальнонаціональне опитування», хоча такого поняття в українському законодавстві не існує. На нього має бути винесено п’ять питань, що їх критики називають суто популістськими. І Зеленський, і його оточення не раз заявляли, що це опитування не буде мати ніяких юридичних наслідків – хоча в партії Зеленського «Слуга народу» говорили, що зате будуть «політичні наслідки».

Критики звертають увагу, що, за Конституцією, президент не має повноважень оголошувати якісь опитування, тож Зеленський це міг зробити тільки як приватна особа. Про фінансування акції офіційно заявила партія Зеленського «Слуга народу», що можна розглядати і як корупційну складову, і як порушення заборони політичної агітації в день виборів. Центральна виборча комісія не має права ділитися реєстрами виборців, тож не відомо, яким чином організувати «загальнонаціональне» опитування. Через те, що таке опитування нічим не врегульоване, його процес, а потім підрахунок голосів можуть відбуватися довільно, без спостерігачів, і результати можуть бути оголошені так само довільні. Тим часом у Зеленського всю критику відкидають.

Речниця Володимира Зеленського Юлія Мендель в ефірі Радіо Свобода не змогла пояснити, як буде відбуватися ініційоване президентом опитування, зокрема, хто і в який спосіб проводитиме це опитування, як буде здійснюватися підрахунок голосів тощо. За словами Мендель, президент не долучений до організації опитування.