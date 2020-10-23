У Зеленського не змогли пояснити, як буде проходити його опитування, і порадили звертатися до «Слуги народу»

Речниця Володимира Зеленського Юлія Мендель, не змогла пояснити, як буде відбуватися ініційоване президентом опитування, зокрема, хто і в який спосіб проводитиме це опитування, як буде здійснюватися підрахунок голосів тощо. За словами Мендель, президент не долучений до організації опитування.

«Президент Зеленський особисто не займається логістикою і організацією опитування, це зрозуміло. Я думаю, що більше запитань ви можете поставити до пана Корнієнка», – сказала Мендель в прямому ефірі Радіо Свобода.

Мендель також порадила звернутися до голови партії «Слуга народу» Олександра Корнієнка стосовно фінансування опитування Зеленського. На питання, хто саме вирішив, що опитування фінансуватиме президентська партія, речниця Зеленського відповіла: «​Це була пропозиція від «Слуги народу»​. Звісно, обговорювали з ними. Тому щодо того, як це буде відбуватися, ви можете направити запит до Олександра Корнієнка».

Політична партія «Слуга народу» профінансує опитування, ініційоване президентом України Володимиром Зеленським у день місцевих виборів 25 жовтня. Як ідеться в заяві партії у фейсбуці, таке рішення ухвалили на засіданні Вищої ради партії 20 жовтня.

На організацію опитування та роботу волонтерів партії «Слуга народу» необхідно витратити 75 мільйонів гривень, а максимальна сума витрат може досягти 103 мільйонів гривень. Про це повідомила голова правління громадянської мережі «ОПОРА» Ольга Айвазовська.

13 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що 25 жовтня на виборчих дільницях під час місцевих виборів українцям поставлять «п’ять важливих питань» про те, що «раніше нас ніколи не питали», проте, як заявили в Офісі президента це опитування не матиме прямих юридичних наслідків.