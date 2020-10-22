Зеленський підтвердив, що ініційоване ним опитування не матиме юридичних наслідків

Результати опитування, яке відбудеться в Україні в день місцевих виборів 25 жовтня, не матимуть юридичних наслідків, підтвердив ініціатор опитування, президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю чотирьом телеканалам. Про це йдеться у фрагменті, який показав канал «Україна 24».

Зеленський вказав, що планує використати дані для своїх майбутніх пропозицій депутатам.

«Якщо народ говорить, що він підтримує цю ідею, – але це ж просто опитування, ви маєте зрозуміти, тут немає ніякого юридичного фундаменту, – я зрозумію відповідь народу і говоритиму з депутатами та пропонуватиму такі позиції», – сказав Зеленський.

13 жовтня президент Зеленський виступив з ініціативою проведення в Україні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування, на якому громадянам буде запропоновано відповісти на п'ять запитань: чи треба запроваджувати в країні довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах; чи підтримують вони створення на Донбасі вільної економічної зони; чи підтримують вони скорочення чисельного складу Верховної Ради із 450 до 300 народних депутатів, легалізацію медичного канабісу та порушення на міжнародному рівні питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.