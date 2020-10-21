Житель Івано-Франківщини через суд вимагає заборонити Зеленському проводити опитування

Окружний адміністративний суд отримав позов через анонсоване президентом Володимиром Зеленським опитування. Про це йдеться в повідомленні суду від 21 жовтня.

За заявою ОАСК, позивач – житель Івано-Франківської області – попросив суд визнати оголошення Зеленського про п’ять питань, які поставлять виборцям 25 жовтня, протиправним.

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«Серед інших вимог вказаного позову – зобов’язати Володимира Зеленського утриматись від вчинення дій щодо призначення та проведення всенародного опитування громадської думки на виборчих дільницях 25 жовтня 2020 року», – йдеться в заяві.

Зараз суд вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

13 жовтня Зеленський заявив, що 25 жовтня на виборчих дільницях під час місцевих виборів українцям поставлять «п’ять важливих питань» про те, що «раніше нас ніколи не питали». Він пообіцяв озвучити питання пізніше.

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Згодом в Офісі президента повідомили, що опитування не матиме юридичних наслідків.

Запропоновані питання звучать так: