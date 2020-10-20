Соціологія VS «5 питань»: як українці відповідають на друге запитання Зеленського

Стратегія розвитку економіки Донеччини та Луганщини включатиме податкові та митні преференції, страхування військово-політичних ризиків для інвесторів та арбітраж за міжнародними стандартами. Такі пункти майбутньої стратегії озвучив у зверненні до парламенту 20 жовтня президент Володимир Зеленський (інші його тези тут). Раніше Зеленський оголосив, що планує запитати думку народу про преференції для східних областей під час опитування 25 жовтня – однак, запитання звучить простіше і загальніше: чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на Донбасі? Деякі експерти запитували: чому б президенту не замовити соціологію, якщо він хоче знати позицію українців? Тут ми зібрали огляд опитувань про вільну економічну зону на Донбасі. Два з них є репрезентативними (тобто виконані за соціологічними правилами), а одне – ні (опитування користувачів одного з інтернет-сервісів)

Київський міжнародний інститут соціології

КМІС поставив запитання так само, як пропонується в опитуванні президента: «Чи підтримуєте ви створення у Донецькій і Луганській областях вільної економічної зони?»

Ствердно відповіли 33,5% респондентів, заперечно – 45%.

Компанія також зробила розкладку відповідей за політичними уподобаннями респондентів. Серед виборців різних політсил створення вільної економічної зони підтримують:

виборці «Слуги народу» – 19,8% (не підтримують 50,6%)

виборці «Європейської солідарності» – 11,3% (не підтримують 79,6%).

виборці ОПЗЖ – 68,2% (не підтримують 17,6%)

виборці «Батьківщини» – 40,7% (не підтримують 50,2%)

У КМІС зазначають, що, крім цього, респондентам ставилося запитання «А що саме, на вашу думку, означає «вільна економічна зона»?» у відкритій формі, тобто респонденти «своїми словами» говорили, що саме вони розуміють. «32% респондентів повідомили, що вони не можуть відповісти на запитання. Решта 68% дали відповіді, які, з одного боку, демонструють строкатість розуміння «вільної економічної зони». З іншого боку, багато відповідей респондентів скоріше свідчать про відсутність належного поінформованого розуміння, про що саме йде мова», – йдеться у висновках КМІС. Опитування проводилось 17–19 жовтня. Кількість респондентів – 505. Повні результати.

Школа політичної аналітики Києво-Могилянської академії

Ствердно (цілком схвалюю, частково схвалюю) відповіли 22,4% респондентів, заперечно (цілком не схвалюю, частково не схвалюю) – 35,8%.

Опитування проводилось із 2 до 16 вересня, тобто ще до оголошення «п'яти запитань» Зеленським (але на той час про вільну економічну зону для Донбасу заявляв, наприклад, представник України в ТКГ Леонід Кравчук). Опитували 2000 респондентів.

Телеграм-канал Opendatabot

Це не соціологічне опитування – його організували серед користувачів боту відкритих даних Opendatabot. Opendatabot – українська компанія, яка агрегує різноманітні державні реєстри відкритих даних. Адміни кажуть, що на запитання боту відповіли 120 тисяч користувачів. Але важливо розуміти, що на відміну від соціології, тут може бути перекіс за регіонами, віком, професією користувачів тощо.

Запитання: «Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони у Донецькій і Луганській областях?»

Ствердно відповіли 35,8% респондентів, заперечно – 64,1%.

Тут Радіо Донбас.Реалії зібрало деякі пояснення від економістів, що може матися на увазі під поняттям «вільна економічна зона», та які ідеї щодо цього вже раніше розроблялися в команді президента – від тих, хто брав у цьому участь.