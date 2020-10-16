У «Слузі народу» не виключають, що Зеленський сам профінансує своє опитування

Не виключено, що опитування, проведення якого в день місцевих виборів в Україні 25 жовтня ініціює президент, буде профінансоване особисто Володимиром Зеленським, заявила в прямому ефірі Радіо Свобода заступниця голови президентської фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

На запитання ведучої, чи може Володимир Зеленський сам профінансувати своє опитування, Кравчук відповіла: «Я не виключаю цей факт».

За словами депутатки, на 99% вона знає ім’я тієї людини, яка профінансує опитування Зеленського, і за кілька днів про це дізнаються всі.

«Точно ці кошти (які підуть на опитування – ред.) будуть відображені в декларації, і вони будуть відповідати тим легальним доходам особи, яка заплатить. Фактично, там не буде якоїсь великої суми, бо надрукувати п’ять мільйонів чорно-білих бюлетенів у вигляді формату А5 – це не є аж такі великі кошти. Сплачувати людям, які будуть здійснювати це опитування, не потрібно, бо це, очевидно, будуть волонтери», – сказала Кравчук в ефірі Радіо Свобода.

Євгенія Кравчук також додала, що ані партія «Слуга народу», ані фракція за організацію цього опитування не відповідають.

13 жовтня Зеленський заявив, що 25 жовтня на виборчих дільницях під час місцевих виборів українцям поставлять «п’ять важливих питань» про те, що «раніше нас ніколи не питали».

Згодом в Офісі президента повідомили, що опитування не матиме юридичних наслідків.

Низка політичних експертів зазначають, що опитування президента здійснюється спеціально для мобілізації електорату Зеленського та партії «Слуга народу» перед місцевими виборами.

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