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15 жовтня 2020, Київ 16:04
Новини | Політика

ЗМІ: в ОП назвали всі 5 питань від Зеленського

Офіційно в Офісі президента всі питання ще не називали. Сам Володимир Зеленський встиг оприлюднити лише два перші

В Офісі президента озвучили повний список питань Володимира Зеленського, які мають поставити під час опитування, що пройде у день місцевих виборів 25 жовтня, пише видання «Українська правда» з посиланням на неназване джерело в ОП.

Питання звучать так:

Водночас радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив виданню РБК, що список – не остаточний, питання ще обговорюють.

Офіційно в Офісі президента всі питання досі не називали. Сам Володимир Зеленський встиг оприлюднити лише два перші (він заявляв, що оголошуватиме по одному питанню на день).

13 жовтня Зеленський заявив, що 25 жовтня на виборчих дільницях під час місцевих виборів українцям поставлять «п’ять важливих питань» про те, що «раніше нас ніколи не питали». Він пообіцяв озвучити питання пізніше.

Згодом в Офісі президента повідомили, що опитування не матиме юридичних наслідків.

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