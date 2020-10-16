Є небезпека створення «українського офшору» – економіст про запитання Зеленського щодо вільної економічної зони на Донбасі

Створення спеціальних економічних умов на підконтрольній частині Донбасу допоможе «зшити» регіон і повернути його Україні. Про це йдеться в поясненні Офісу президента України щодо ініціативи Володимира Зеленського.

Зеленський озвучив питання для всенародного опитування, яке планується провести в день місцевих виборів 25 жовтня. Друге з них стосується можливості створення на Донбасі вільної економічної зони.

Чи є в цьому сенс з економічної точки зору? І взагалі що передбачає запровадження вільної економічної зони?

Про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії говорили економіст Олег Пендзин і народний депутат, ексголова Донецької області Сергій Тарута.

– Чи є в цьому сенс – у запровадженні вільної економічної зони?

Олег Пендзин: Я більше песиміст, ніж оптиміст у цій ситуації.

Щодо репрезентативності опитування: ми розуміємо, що це не референдум, тим більше норма Конституції забороняє проводити референдум по податках. До речі, вільна економічна зона – це в першу чергу звільнення від оподаткування. Тому ми просто говоримо про те, що це – опитування людей.

Вільна економічна зона – це окремо виділена територія зі своїм специфічним управлінням, оподаткуванням, де створюються відповідні максимально пільгові, специфічні умови для залучення туди інвестицій, заходу туди, скажімо, підприємств. Послаблення подаються не тільки в якихось місцевих податках, це стосується і особливого режиму розмитнення товарів, що заходять на цю зону і працюють в її межах.

Є небезпека, що на тій території буде створюватися всередині український офшор. Це небезпечна річ

Тобто вільна економічна зона – це до деякої міри, я б сказав, специфічний шматочок території країни, де не діють звичайні податки, не оподатковують у звичайному режимі, створюються особливі умови роботи.

Ми розуміємо, що на сьогодні територія Луганської і Донецької областей дає певні податки в державний бюджет. Проєкт державного бюджету на 2021 рік сформований з дефіцитом у 270 мільярдів гривень з урахування 100-відсоткового надходження податків з цієї території. Ми створюємо вільну економічну зону – ми частково недоотримуємо податки з цих територій.

Мова йде про весь бізнес на тій території. Є небезпека того, що на тій території буде створюватися всередині український офшор. Тобто це є достатньо небезпечна річ, яка призведе до того, що фінансові потоки, пов’язані із контрабандними товарами, товарами, які не мають 100-відсоткової легалізації в Україні, будуть проходити через цю територію.

Коли ми говоримо про вільну економічну зону, треба обов’язково пам’ятати, що на території Донецької області була вже вільна економічна зона, яка, на жаль, не показала себе належним чином і нанесла лише збитки, тому що на тій території реєструвалися спеціальні підприємства, які, користуючись пільгами, завозили величезну кількість імпортного товару без відповідного розмитнення.

Якщо не поміняти принципово інвестиційний клімат у всій державі, то цей конкретно регіон, який отримає позбавлення від податків, однозначно не вирішить питання залучення туди інвестицій.

Оголосити зону можна. Інше питання – чи повірить і піде в неї інвестор, і чи не буде ця зона виключно місцем, де будуть дешево або без будь-якого розмитнення заходити товари імпортні в умовах, які потрібні тим чи іншим напівкримінальним або корупційним схемам.

Сергій Тарута: Я ще в 2017 році, коли пропонував план мирного врегулювання, там в тому числі розглядалося питання економічних зон. На жаль, ні тоді Порошенко, ні зараз вже Зеленський це питання не порушили.

Навіщо його потрібно зараз піднімати це на референдум? Сюди потрібно піднімати питання загальнонаціонального характеру, а питання вільної економічної зони – це питання законодавства, питання ухвалення рішення на політичному рівні: досить уряду і адміністрації президента сказати, що ми бачимо модель вільної економічної зони. І не потрібно зараз голову морочити в рамках дуже відповідального моменту в житті українського народу – виборів.

Якщо ми хочемо зробити соціологічне опитування, то потрібно ставити питання більш серйозного характеру. Наприклад, чи довіряєте ви президентові, чи повинен він написати заяву і піти як той, хто не впорався, з обіцянками – це були б більш адекватні питання, ніж питання вільної економічної зони, що знаходиться повністю в компетенції сьогоднішньої діючої влади.

Вільна економічна зона повинна бути не тільки на Донбасі. В принципі, як модель вона правильна: що Донбас має відновлюватися грошима Донбасу і грошима донорів. Але яку б ми зараз вільну економічну зону не запропонували, поки йде колосальна недовіра інвесторів і внутрішніх, і західних щодо України то ніяка вільна економічна зона не спрацює. Потрібно відновити довіру.

Нам нічого не заважає на сьогоднішній день дійсно прийняти рішення про створення вільної економічної зони на території, яку ми контролюємо, і показати окупованій території, що тут життя якісно поліпшується. Але це якісне покращення не може бути відірване від поліпшення в цілому економічної, соціальної ситуації по країні. Тому що не може бути один оазис. Тому нам потрібно робити правильні дії з боку, перш за все, президента, його команди, парламенту і уряду, щоб реалізувати модель бурхливого економічного зростання.

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