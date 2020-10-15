(Друкуємо мовою оригіналу)

«Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?» – президент Владимир Зеленский озвучил второй вопрос, который собирается задать во время опроса 25 октября. Напомним, он намерен опросить избирателесь по пяти пунктам параллельно с проведением местных выборов. Еще в августе идею о свободной экономической зоне для Донецкой и Луганской областей озвучивал представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. Он отнес это к «возможным компромиссам» в переговорах по Донбассу и уточнил, что речь идет об экономических преференциях для подконтрольной Украине территории областей. Впрочем, главарь группировки «ДНР» Денис Пушилин тогда заявил, что эта идея «отдаляет, а не приближает выполнение договоренностей».

Так что, России не понравился этот «пряник»? Зачем Донбассу свободная экономическая зона, какие территории она затронет, кто кому будет платить, или речь идет об освобождении от налогов? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, народный депутат Украины Муса Магомедов и старший научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций Виталий Кравчук.

Разговор состоялся 7 августа 2020 года.

Олег Устенко: Достаточно давно президент Зеленский инициировал создание рабочей группы, которая называется «Экономическая реинтеграция Донбасса». Мы работаем в Офисе президента по этой группе.

Обсуждается идея создания широкомасштабной свободной экономической зоны, в том числе и на тех территориях, когда они вернутся

Обсуждается идея создания широкомасштабной свободной экономической зоны, в том числе и на тех территориях, когда они вернутся к нам в континентальную Украину. Это важно и это рассматривается в рамках нашей рабочей группы, потому что восстановление Донбасса – достаточно дорогостоящее мероприятие. Первоначальные оценки, которые у нас есть, – это оценки в несколько миллиардов долларов для восстановления Донбасса. Это разрушенная инфраструктура, в том числе социальная, дороги, аэропорты.

Обсуждается идея создания так называемого государственно-частного партнёрства или аналогов, фондов, в которые государство инвестирует частично, а другая часть инвестируется либо частным бизнесом, либо иностранцами

Проинвестировать туда деньги для украинского государства будет более чем сложно, поэтому обсуждается идея создания так называемого государственно-частного партнёрства или аналогов, фондов, в которые государство инвестирует частично, а другая часть инвестируется либо частным бизнесом, либо иностранцами. Параллельно с этим надо развивать бизнес. И тут возникают серьёзные вопросы.

Обсуждается идея нулевого или близкого к нулю налога, возможность стимулирования бизнеса. Роль государства будет высока, потому что частный бизнес, особенно если мы думаем по поводу иностранного, скорее всего будет крайне неохотно идти на ту территорию: как минимум, в первые годы.

Я уже не говорю по поводу других вопросов – водоснабжения Донецкого, Луганского регионов, шахт. Чтобы попытаться всей страной разрешить эту проблему, и обсуждается идея свободной экономической зоны.

Обсуждается идея нулевого или близкого к нулю налога, возможность стимулирования бизнеса

– О какой территории идёт речь?

Олег Устенко: Когда территории, которые временно не контролируемые нами, возвращаются в состав Украины, после этого начинает активно работать этот план. Поэтому весь план, который рассматривается в Офисе президента, это не только приграничная территория. Обсуждается план для всей территории, которая является частью Украины, даже если она сейчас временно не подконтрольна нам: но в момент, когда она возвращается под украинский контроль, начинается моментально и достаточно быстро план экономического возрождения.

Нам важно восстановить экономику Донбасса, но также важно восстановить ту социальную инфраструктуру, которая там была, завоевать обратно лояльность наших людей, которые находятся на этой территории. Это значит – активные социальные программы, помощь, в том числе, и развитию бизнеса.

Рассматривается целый ряд направлений, начиная от активной инвестиционной деятельности с привлечением иностранных инвесторов, частных местных инвесторов. Рассматриваются вопросы по стимулированию отдельных секторов экономики (имеется ввиду малый и микробизнес), восстановления социальной инфраструктуры, переобучения персонала.

Но это совсем не значит, что не уделяется внимание тем территориям, которые находятся сейчас в прифронтовой зоне. Регион абсолютно точно является частью Украины, он постоянно идёт в повестке дня президента.

Муса Магомедов: Идея заняться прифронтовой экономикой и, само собой, экономикой, которая находится сейчас на неподконтрольной территории, безусловно, есть. Но я бы всё-таки выделил две проблемы: одна – это неподконтрольные территории, вторая – подконтрольные.

На сегодняшний день проблем на подконтрольной территории достаточно много. Много людей уехало, были проблемы инфраструктурного характера, проблемы с обеспечением, с линиями электропередач – всё это не могло не сказаться на экономике предприятий. Ко мне неоднократно обращаются предприятия, которые сейчас не функционируют из-за существенных повреждений или полуработающие. Говорят, что живут в условиях боевых действий, с регулярными проблемами, но особого отношения и каких-то преференций для прифронтовой зоны не существуют.

Нужно сейчас серьёзно говорить об экономике прифронтовой зоны и создать там особые налоговые условия и для малого, и среднего бизнеса

На мой взгляд, нужно сейчас серьёзно говорить об экономике прифронтовой зоны и создать там особые налоговые условия и для малого, и среднего бизнеса. Думаю, что это очень важные и правильные вещи, которые нужно делать. Считаю, что нужно готовить законопроекты, потому что не могут в таких условиях украинские предприятия быть даже конкурентоспособными по отношению к предприятиям, которые находятся в нормальных условиях. Нужно это чётко понимать и создавать спецусловия.

Если же говорить о том, что было сказано Леонидом Кравчуком, на мой взгляд, это похоже на пряник, чтобы затянуть переговорный процесс. Насколько я понимаю, не очень-то проглотили этот пряник.

– Почему это не понравилось Денису Пушилину?

Муса Магомедов: Он говорит то, что ему говорят из Москвы. Есть же принципиальные вещи: когда нам будет передана граница, будут выведены военные, проведены выборы – после этого, можно говорить об этих вещах.

Безусловно, после возвращения неподконтрольной территории в состав Украины однозначно нужно создавать там свободные экономические зоны, условия, про которые говорил господин Устенко.

Прежде всего нужно говорить о стратегии развития Донбасса. Я думаю, что очень важно иметь единую стратегию, под которую мы должны уже подвязывать и среднесрочную перспективу, и краткосрочную. Ещё раз хотел бы вернуться к тому, что у нас есть большие проблемы на линии столкновения: с электроснабжением, водоснабжением. Я был в Опытном, в котором 6 лет нет света. Есть много вещей, которые мы должны нормализовать, создав людям условия для жизни.

Олег Устенко: Нет никаких сомнений, что развитие экономики должно идти по двум направлениям: надо думать и о тех, кто за линией фронта с той стороны, и с нашей.

Речь идёт о миллиардах долларов (первоначальная оценка – около 10 миллиардов долларов), которые потребуются для восстановления территории

Представьте, что большая часть инфраструктуры разрушена. Речь идёт, как я уже сказал, о миллиардах долларов (первоначальная оценка – около 10 миллиардов долларов), которые потребуются для восстановления территории, которая сейчас неподконтрольной нам. В этом случае речь идёт о 5-7 % нашего ВВП – у государства таких денег просто нет, а вопрос придется решать. Вот откуда возникает идея попытаться создать фонд (в том числе и на донорские деньги), чтобы восстанавливать те территории, когда они вернутся под контроль Киева.

– То есть чтобы к моменту реинтеграции Донбасса у Киева уже были деньги, программа, бизнес план ревитализации этих территорий?

Олег Устенко: Совершенно, верно. Представьте, что у нас восстанавливается мир (я думаю, это должно произойти, и президент Украины об этом чётко даёт сигналы) – в руках должна быть чёткая дорожная карта, как мы движемся с экономикой этих территорий.

Речь идёт не только о компаниях, а и о людях, которые уехали, уже не вернутся на эту территорию: фактически обнажились целые трудовые коллективы. Там масса экономических вопросов.

Заставить заплатить кого-то было здорово и хорошо, но должна быть чёткая и проработанная карта, дерево возможностей, которое рассматривается по территории, неподконтрольной сейчас Киеву.

– Виталий, вы делали некоторые исследования о создании или территории приоритетного развития, или свободной экономической зоны на Донбассе. Поделитесь соображениями, какие отрасли экономики можно там создать или поднять, какие преференции будут работать, с вашей точки зрения?

Создание свободной экономической зоны – довольно сложное задание, если учесть, что всегда есть желающие использовать такую зону, чтобы уйти от налогов

Виталий Кравчук: Мне кажется, создание свободной экономической зоны – довольно сложное задание, если учесть, что всегда есть желающие использовать такую зону, чтобы уйти от налогов, перерегистрироваться и что-то в таком роде.

Мне кажется, что больше смысла имело бы выделить какой-то фиксированный бюджет экономического развития для территории Донбасса. Потом, возможно, это расширить на все территории, которые менее экономически развиты в Украине, и использовать их на возрождение инфраструктуры или даже на поддержку конкретных проектов. Дать этот бюджет на местный уровень, чтобы дать политическую ответственность за те решения по поддержке конкретных проектов на уровень тех политических единиц, которые наиболее от этих проектов выиграют.

Мне кажется, что больше смысла имело бы выделить какой-то фиксированный бюджет экономического развития для территории Донбасса

– То есть вы предлагаете просто залить деньгами эту территорию, а не создать там определенный особый режим?

Виталий Кравчук: Если мы говорим о преференциях, как освобождение от налогов, мы говорим об отказе от получения некоторых доходов в бюджет. В принципе, недополучение доходов и выделение части этих доходов в бюджет развития имеют похожие влияния, но, мне кажется, что в такой форме этими деньгами будет проще управлять.

Есть больше смысла дать какой-то бюджет местной власти, которая сможет его использовать для формирования инфраструктуры или восстановления разрушенной инфраструктуры, или выдачу на выгодных условиях инвесторам, или гранты на проекты

Для того, чтобы обеспечить целевое получение этих преференций, мы должны будем сделать довольно сложную бюрократию, которая будет обеспечивать целевое назначение. Мне кажется, есть больше смысла дать какой-то бюджет местной власти, которая сможет его использовать для формирования инфраструктуры или восстановления разрушенной инфраструктуры, или выдачу на выгодных условиях инвесторам, которые придут на эту территорию, или гранты на проекты, которые достигнут каких-то инвестиционных целей.

Муса Магомедов: Я не согласен, что создавать экономические зоны опасно, потому что туда перерегистрируются. В законе, который будет принят, нужно совершенно чётко прописать, что он распространяется только на те производства, которые находятся на той территории, на которой будет свободная экономическая зона. То есть перерегистрация не должна ничего никому давать.

Ситуация, при которой нам нужно заниматься финансированием по проектах, я считаю более коррумпированным способом, который будет мешать быстрому развитию свободной экономической зоны. Считаю, что нужно действовать именно таким образом тогда, когда Донбасс будет нашим, когда он вернётся в Украину.

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