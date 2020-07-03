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Прифронтовые территории надо развивать прежде всего экономически. И это будет способствовать дальнейшей реинтеграции неподконтрольных правительству Украины территорий. В этом уверены представители движения «Сильные громады». А чтобы это сделать, надо сначала объединить активных жителей громад. Как это сделать и что еще планируют сделать активисты?

К развитию прифронтовых территорий Донецкой и Луганской областей нужен отдельный и системный подход. Необходимо, чтобы стратегии развития областей отдельно учитывали интересы прифронтовых громад. В этом убеждены представители движения «Сильные громады».

Для того, чтобы стимулировать развитие населенных пунктов в 15-километровой зоне от фронта, они инициировали проект «На лінії зіткнення».

Эту инициативу поддержало Агентство США по международному развитию.

Эти проблемы имеют также и определенное общее решение

Участник проекта Денис Бигунов сообщил Радио Донбасс.Реалии : «Прифронтовая линия, по данным ООН, достигает около 400 км в длину. На протяжении этой линии расположены десятки населенных пунктов, в которых проживают десятки тысяч граждан. И эти населенные пункты имеют похожие проблемы. И эти проблемы имеют также и определенное общее решение».

Что делать с этими территориями и людьми?

По мнению руководителя проекта Андрея Грудкина, есть несколько сценариев. Например, можно подождать, пока все само собой образуется.

Это будет как декорация для голливудских фильмов про конец света. Россия очень бы этого хотела

А можно поступить радикально. Вот что говорит Грудкин: «Надо всех эвакуировать оттуда. Куда – не понятно. Но давайте посмотрим: кому это выгодно и к чему это приведет. Еще сотни тысяч внутренне перемещенных лиц, миллиарды на социальные выплаты этим людям, социальная нестабильность. Тогда это реально превратится в «серую зону». Это будет как декорация для голливудских фильмов про конец света. Кому это выгодно? Очевидно, что Россия очень бы этого хотела».

Прифронтовым территориям нужна стратегия

Общественники уверены, что в условиях замороженного конфликта и окопной войны государство может обеспечить стабильное развитие экономики на прифронтовых территориях.

Но подчеркивают: речь не идет о разных «платформах примирения». По мнению представителей «Сильных громад», только стабильное развитие прифронтовых городов и поселков поможет реинтегрировать неподконтрольные правительству Украины территории.

Что надо делать?

Во-первых, проект объединит активных жителей пяти громад: Авдеевки, Торецка, Светлодарска, Станицы Луганской и Счастья. Ведь опыт общественников показывает, что поодиночке невозможно защитить права и сложно реализовать идеи.

Мы из этих людей формируем коалицию, чтобы они объединились и вместе разработали конкретные кейсы

«Мы из этих людей формируем коалицию, чтобы они объединились и вместе разработали конкретные кейсы, политики, которые мы пойдем и положим на стол руководителям областных администраций, Минреинтеграции. Мы обеспечиваемым посредничество между разными уровнями власти и между людьми», – рассказал Андрей Грудкин.

По его мнению, надо комплексно исследовать проблемы прифронтовых территорий. После анализа результатов напишут рекомендации и разработают стратегии.

Первый пункт исследования – это система управления. Ведь есть и военно-гражданские администрации, есть и местные советы. Но выборы после 2010 года там не проводили.

Второй пункт – это местные бюджеты и их наполнение. Например, собственники сельскохозяйственных земель, имея заминированные поля, все равно обязаны платить налог на землю.

Есть прифронтовые громады, которые тоже в сложных условиях, не менее слабых, чем в горных районах

Третий пункт – это отдельный социальный статус. Вот что говорит Андрей Грудкин: «Например, есть в Украине законодательство, которое предусматривает, что жители горных районов находятся в сложных условиях и государство им гарантирует надбавку к пенсии и повышенные зарплаты, преференции в получении государственных субвенций на соцэкономразвитие. Есть прифронтовые громады, которые тоже в сложных условиях, не менее слабых, чем в горных районах. Но этот вопрос, связанный с социальным обеспечением, – он всегда дискуссионный».

Четвертый пункт – это экономика. Общественники уверены: то, что инвесторы не будут вкладывать деньги в прифронтовые громады, – это миф.

Если создать условия, чтобы бизнес сюда заходил, – то можно поднимать экономику

«IKEA, BMW скорее всего не построят свои производства в Торецке или Станице Луганской. Есть наши внутренние инвесторы, есть бизнес, который в Украине все эти годы развивается и так в кризисных условиях. Если создать соответствующие условия, необходимые для стимулирования, для того, чтобы бизнес сюда заходил, – то можно поднимать экономику», – уверен Андрей Грудкин.

Пятый пункт – исследование состояния публичных и социальных услуг. Например, уровень доступности, наличие ЦНАПов и фельдшерско-акушерских пунктов.

«Бизнес не придет, нужен госзаказ» – Меланченко

Александр Меланченко, представитель «Ассоциации городов Украины», тоже побывал на презентации проекта «На лінії зіткнення».

Он говорит, что, по сути, вся Донецкая область – это одна прифронтовая территория. Ведь все помнят ракетный удар по Краматорску. И на сегодня у российских гибридных сил есть вооружение, способное обстрелять любой город.

Поэтому стратегия развития области должна учитывать эту постоянную опасность. И в то же время, по мнению Меланченко, для развития экономики нужен государственный заказ.

Наши две области должны обслуживать эту большую военную базу. А это должны быть государственные заказы

«Никакой бизнес туда не придет, потому что никто не будет рисковать своими деньгами. Поэтому нам необходимо что делать, – это государственный заказ, именно государственные заказы размещать здесь. Да, к нам пришла война, – это минус. Но на нашей территории стоят войска. Это огромное количество людей с огромным количеством денег. И сегодня мы должны говорить, что линия соприкосновения, наши две области должны обслуживать эту большую военную базу. А это должны быть государственные заказы на пошив одежды, пошив обуви, на любые производства, которые связаны с войной», – убежден Меланченко.

А авторы проекта говорят, что жители прифронтовых громад представят результаты исследования в Киеве чиновникам и народным депутатам. А потом будут проводить кампанию с информационными акциями, чтобы их рекомендации власти воплотили в жизнь.

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