Шмигаль розповів, як працюватимуть «вільні економічні зони» на Донбасі

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю Радіо Свобода розповів, як працюватимуть «вільні економічні зони» (зони пріоритетного розвитку) на Донбасі.

«Стосовно створення привабливих умов для бізнесу (я навіть не кажу зараз, що інвесторів), який прийде на території, які сьогодні є тимчасово окупованими, який прийде на території, які сьогодні розташовані біля лінії розмежування, ми маємо декілька напрямів. Тобто це, звичайно ж, і податкові пільги, певні преференції з точки зору початку і ведення там бізнесу. Візія і концепція сьогодні є. Конкретні кроки Мінекономіки спільно з Міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій розроблять і представлять», – сказав голова уряду.

«Це та стратегія і той шлях, який має дати змогу оживити ці території з точки зору бізнесу, створення робочих місць, наповнення місцевих бюджетів», – додав він.

За словами Шмигаля, зони пріоритетного розвитку – це 15-20-кілометрова зона в межах від лінії розмежування

«Зони пріоритетного розвитку – це ті зони, які вимагають певних преференцій для бізнесу, для створення робочих місць. Сьогодні ми можемо говорити про утворення таких зон в якійсь межі від лінії розмежування. Наприклад, 15-кілометрова зона, може, 20-кілометрова зона. Ми рахуємо ці речі зараз. І представимо їх», – сказав Шмигаль.

Раніше новопризначений керівник української делегації в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання на Донбасі Леонід Кравчук, говорячи про компроміси щодо ОРДЛО, на які він готовий піти, заявив, що може йтися про «особливу систему управління» в цих регіонах і про вільну економічну зону в них таким чином, щоб не поступатися суверенітетом і незалежністю держави.