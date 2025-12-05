Поліція має взяти на себе більше відповідальності під час проведення мобілізації – Решетилова

Військова омбудсменка Ольга Решетилова розкритикувала роботу української поліції щодо мобілізації. Вона нагадала, що військовослужбовці ТЦК не мають права затримувати військовозобов’язаних, це функція саме поліції. Про це вона сказав в етері Радіо Свобода (проєкт Свобода Live).

«Якщо ми говоримо про адміністративне затримання, то це функція Національної поліції, яка складає протокол, яка повідомляє про безоплатну правову допомогу і уповноважені державою адвокати виїжджають, надають правову допомогу, консультують військовозобов’язаного, які знаходиться в статусі адмінзатриманого», – сказала Решетилова.

Військова омбудсманка вказала на те, що відповідне законодавство було розроблене спільно з громадянським суспільством і вже налагоджене. Вона підкреслила, що територіальних центрів комплектування в цій системі координат немає – вони не повинні займатися затриманням і доставленням, тому що вони «не в цьому законодавчому полі».





«Військовослужбовці ТЦК, які мають загострене почуття справедливості, тому що там багато ветеранів, які втрачали своїх побратимів, не можуть спокійно реагувати, коли бачать безвідповідальність, нахабність, іноді спеціальні провокації від людей, які мають виконувати свій конституційний в обовязок», – пояснила посадовиця.

Відповідаючи на питання про смерть військовослужбовця ТЦК у Львові, Решетилова заявила, що їй невідомі деталі події. При цьому вона вважає, що поліція має взяти на себе більше відповідальності.

«Дуже часто, на жаль, поліція в таких випадках просто самоусувається, і ми це вже бачили неодноразово, і ховається фактично за спинами військовослужбовців ТЦК. Тому я вважаю, що система МВС має на себе взяти більш відповідальну роль у цьому процесі», – зазначила Решетилова.





В Офісі генпрокурора напередодні повідомили, що ввечері 3 грудня під час перевірки документів у Львові між 30-річним львів’янином і військовослужбовцями ТЦК виник конфлікт. За даними ОГП, чоловік, в якого перевіряли документи, завдав ножового поранення в ногу військовому ТЦК, ветеранові АТО Юрієві Бондаренку, від поранення той помер у лікарні зранку 4 грудня.

Франківський районний суд Львова 5 грудня обрав запобіжний захід підозрюваному в нападі – Григорієві Кедруку. Суд задовольнив клопотання прокуратури і призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 діб (до 30 січня включно) без права на заставу.

Під час засідання суду підозрюваний заявив, що мало пам’ятає події вечора конфлікту, при цьому визнав, що ніж, який завдали поранення військовому, належить йому. На запитання слідчого, чи застосовував він ніж під час подій 3 грудня, Кедрук відповів: «Судячи з того, що в мене порізані пальці, і того, що ви кажете, то, мабуть, застосовував».

Як повідомили в ОГП, справу розслідують за статтею про «умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у зв’язку з виконанням службових обов’язків, що спричинило смерть потерпілого».



