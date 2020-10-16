«Політики бояться твоєї думки»: Зеленський агітує виборців прийти на опитування

Президент України Володимир Зеленський 16 жовтня оприлюднив у соціальних мережах чергове відеозвернення щодо опитування, планованого в день місцевих виборів 25 жовтня. У ньому він озвучив три питання, про зміст яких джерела з Офісу президента повідомили ще 15 жовтня.

Також Зеленський висловив думку, що «всі політики критикують ідею опитування». «Вони бояться твоєї думки, переконують, що українці якісь дурні, неосвічені, і не дай Боже в них щось питати. Якщо народовладдя реально запрацює, вони просто стануть непотрібними, їх перестануть запрошувати на ток-шоу, спонсорувати їхні партії, їх думка більше нікому не буде цікавою, бо все будуть вирішувати громадяни України», – стверджує президент.

Зеленський запропонував «знаходити це відео на офіційних сторінках та писати в коментарях, про що ще ти хотів би висловитись як громадянин України – легалізація зброї, подвійне громадянство, тривалість навчання в школі, єврономери, парламентська республіка та багато-багато іншого».

13 жовтня Зеленський заявив, що 25 жовтня на виборчих дільницях під час місцевих виборів українцям поставлять «п’ять важливих питань» про те, що «раніше нас ніколи не питали». Він пообіцяв озвучити питання пізніше.

Згодом в Офісі президента повідомили, що опитування не матиме юридичних наслідків.

Запропоновані питання звучать так: