10 тез Зеленського: про протидію коронавірусу, спиртзаводи, поїздку «Слуг народу» на Донбас, народовладдя і доходи від казино

Президент України Володимир Зеленський 20 жовтня виступив у Верховній Раді із посланням до парламенту «про внутрішнє і зовнішнє становище України». Виступ глави держави відбувався у сесійній залі в рамках пленарного засідання парламенту, але у майбутньому президент обіцяв звітувати перед «військовими, медиками, студентством, молодими родинами і пенсіонерами», яких запрошуватимуть до сесійної зали для звіту перед ними.

Президент мав виступити зі щорічним посланням до Верховної Ради ще у квітні, але через пандемію коронавірусу відклав свій виступ. Нині політичні оглядачі пов'язують виступ президента з наближенням дати місцевих виборів, на яких змагаються представники політичних партій, зокрема і президентської політичної сили «Слуга народу».

Про протидію коронавірусу

Президент Зеленський почав свій виступ з теми коронавірусу, «якої не було у виборчій програмі».

За словами президента Зеленського, Україна пройшла перший етап пандемії COVID-19 із мінімальними економічними втратами і найменшою смертністю від цієї хвороби.

«Ми витримали перший етап та пройшли його з мінімальними втратами. Так, є прогнозоване скорочення економіки та ВВП. Але воно торкнулося всіх. А у порівнянні з багатьма європейськими країнами наше падіння менше. Як і відсоток смертності від ковіду», – сказав він.

За словами Зеленського, у Німеччині смертність від COVID-19 становить 4%, у Франції – 9%, Великій Британії – 11%, а в Україні – 1,9%.

Президент згадав про те, що було закуплено достатню кількість масок, які в останнє закуповувалися для державного резерву в 2007 році, відновили систему санітарних лікарів, завезли тести, а потім налагодили їхнє внутрішнє виробництво, у кілька разів збільшили кількість лабораторій та збільшили зарплати медикам, які борються з коронавірусом, на 300%. Він також сказав, що домовився з Європою про вакцину, щойно вона з’явиться.

Президент виступив з критикою місцевої влади, яка хоче подобатися виборцям і «проводить багатотисячні концерти на День міста». Президент Зеленський попередив, що це є «гра у злого поліцейського в столиці та доброго на місцях». «Знайте, можливо, кількість голосів за вас у вашому регіоні буде більше, але і більше смертей буде на вашій совісті», – сказав президент Зеленський.

Про мир на Донбасі та деокупацію Криму

За словами Володимира Зеленського, мир на Донбасі і деокупація Криму є ключовими пріоритетами в його порядку денному, бо «світ не має забути про Крим», якого немає в Мінських домовленостях.

«На жаль, у порядку денному «нормандського формату» ніколи не було питання Криму. Але воно було, є і завжди буде у нашому порядку денному. Допоки Крим залишається окупованим, а українці та кримські татари там зазнають регулярних переслідувань – світ не має забути про Крим», – сказав президент.

«Ми створюємо формат «Кримська платформа». Це координація міжнародних зусиль для захисту прав кримчан та деокупації півострова. Я вже предметно обговорив цю ініціативу з представниками Європейського союзу, Великої Британії, Канади, Туреччини та іншими партнерами. Багато з них готові приєднатися та брати в ній активну участь», – сказав Зеленський.

На думку Зеленського, потрібна стратегія розвитку Донецької та Луганської областей і «робота над нею вже почалася», «ми будуємо новий Донбас – сучасний, безпечний».

Триває звільнення людей – звільнили 136 людей – моряків, Олега Сенцова, Едема Бекірова, Станіслава Асєєва, багатьох інших. «Ми пам’ятаємо про всіх, хто у полоні і робимо все для їхнього повернення», – сказав президент України.

Для того, щоб наблизити деокупацію, потрібен пакет законів про перехідний період. Амністія – про мільйони громадян, на чиїх руках немає крові. Сигнал – вільне майбутнє лише з Україною.

Україна має дбати про своїх громадян, що живуть на окупованих територіях Донбасу – відновили міст і дорогу в Станиці Луганській, постачання питної води.

«Ми боремося за молодь на цих територіях», – сказав президент, додавши, що діти з ОРДЛО і Криму можуть навчатися в Україні безкоштовно.

Для того, щоб забезпечити об’єктивну інформацію про Україну, на окупованих територіях, запустили Телеканал «Дом» на Крим і Донбас.

Із 27 липня триває режим припинення вогню – «неідеальний, але кількість пострілів зменшилася». За словами Зеленського, за 86 днів – «лише одна бойова втрата». Дипломати готують наступний «нормандський саміт» у Берліні. ЄС, Велика Британія, США, Канада, Туреччина та інші продовжують політику санкцій і підтримки України.

Щоб показати європейським партнерам, що відбувається на Донбасі, президент Зеленський запрошує їх на Донбас – там побували президенти Польщі, Швейцарії, спеціальний представник ОБСЄ Мартін Сайдік.

Також на Донбас – вже завтра –поїдуть 120 депутатів партії «Слуга народу». «Не в Туреччину, не на Мальдіви, як колись, –депутати поїдуть на передову», – наголосив президент, зауваживши, що там вони почують про проблеми регіону від людей, які там живуть.

За словами Зеленського, для безпечної реінтеграції Донбасу потрібний пакет законів щодо перехідного періоду. Він передбачає амністію для українців, що опинилися в заручниках в окупанта, але не йдеться про уникнення відповідальності.

Стратегія розвитку економіки Донеччини та Луганщини включатиме податкові та митні преференції, страхування військово-політичних ризиків для інвесторів, арбітраж за міжнародними стандартами.

Про підтримку армії

Настання миру не означає, що треба перестати фінансувати армію, бо лише сучасне та боєздатне військо буде гарантом дотримання миру. У 2020 році бюджет на армію став найбільшим в історії України. «Не розганяйте зраду, що ми зменшили фінансування армії», – сказав президент, зауваживши, що бюджет у 117 мільярдів гривень – «це більше, ніж «в епоху бігбордів про армію», і що його команда зміцнює армію на ділі.

Зеленський згадав про те, що за допомогою партерів – США, Британії, Туреччини – відбувається переозброєння та розбудова армії та флоту. На Чорному морі починається розбудова двох військово-морських баз. Добровольці отримали статус учасників бойових дій. Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями і продовжує працювати над сумісністю з іншими військами НАТО.

Також президент Зеленський нагадав про відповідальність «тих, хто без бою віддав Крим». За його словами, «питання не в помсті, а в справедливості».

Про народовладдя

Суспільству потрібні відповіді, бо відсутність справедливості призводить до втрати довіри. Участь людей в ухваленні рішень може її повернути.

«Це поверне довіру громадян до держави та її інституцій. До речі, це проблема не лише України. Тому різні інструменти народовладдя та прямої демократії з’являються дедалі активніше», – наголосив президент. Він зауважив, що український народ – зрілий і готовий ухвалювати рішення, приклад – це референдум про незалежність у 1991 році.

Звертаючись до депутатів, президент сказав, що цинічно говорити, що в Україні немає вільних незалежних ЗМІ, особливо, коли в залі сидять «лідери партій, які володіють – один трьома, а інший – двома телеканалами».

Глава держави закликав депутатів дати людям інструменти народовладдя через ухвалення запропонованих ним законів. І якщо буде потрібно, то люди ухвалюватимуть питання «раз на тиждень, раз на місяць, раз на рік».

Закон про імпічмент президента був ухвалений за чотири місяці, як і про депутатську недоторканність. «За кнопкодавство – кримінальна відповідальність. За прогули – штрафи. Ми позбавили державного фінансування партії, які не потрапили у Раду», – сказав президент Зеленський, додавши, що він пишається тим, що його партія «Слуга народу» відмовилася від цього фінансування та віддала його на боротьбу з COVID-19. Ухвалили відкриті списки та позбавилися від мажоритарки.

Про державу у смартфоні та детінізацію економіки

Не людина для держави, а держава для людини – головний принцип у стосунках між громадянином і державою, говорить президент. Держава – це зручний сервіс. За його словами, Україна – перша країна у світі, що має цифровий паспорт, десятки інших документів перейшли у цифровий формат, спрощуючи ведення бізнесу. З 2021 року жодна установа не зможе вимагати паперових документів, обіцяє глава держави. «Наша мета на найближчі роки – 100% державних послуг онлайн», – каже президент і додає, що це вплине на зменшення корупції та залучення інвестицій.

Ліквідували монополію «Укрспирту» та вивели цю галузь з тіні. Минулого тижня приватизовано перший спиртовий завод, почався процес, який має збільшити надходження до бюджету у 8 разів.

Закриті «тисячі підпільних казино», ухвалено закон про легалізацію грального бізнесу, який має принести в бюджет 5 мільярдів гривень.

Закриті нелегальні заправки, що призвело до зменшення цін на бензин.

Облікову ставку НБУ знижено до рекордних за всю історію 6%, що призвело до здешевлення кредитів та іпотек.

Ухвалено закон про концесію та розпочато масштабну приватизацію.

Збільшено мінімальну зарплату – зараз вона становить 5 тисяч, а в липні 2021 буде 6,5 тисяч.

Відбулося підвищення зарплат і пенсій. Додаткових 3 мільярди направлено на підвищення пенсій для людей старших за 80 років.

Забезпечили енергетичну безпеку, підписали новий 5-річний контракт з «Газпромом» на транзит газу, український бюджет отримав З мільярди, виграних у Стокгольмському арбітражі. Україна починає опалювальний сезон з рекордними запасами палива.

Запуск в Україні ринку землі. Право купівлі отримують лише українці, є обмеження на максимальну площу у власності однієї особи та пільгові умови для українських фермерів. Президент підписав указ про передачу земель з державної до комунальної власності.

Про те, що не так в управлінні держави – аудит держави та ефективна протидія корупції

«Уряд провів повноцінний аудит держави і протягом 2-х тижнів представить його результати», – сказав президент Зеленський.

Пріоритети реформ:



Зменшити частку держави в економіці,



Розвивати державно-приватне партнерство,



Допомогти у розвитку проєктів, що створюють нові робочі місця,



Податок на виведений капітал, нульова декларація.



Україні потрібна стратегія розвитку не на 2-5 років, а до 2030 року.

Разом з результатами аудиту – презентація програми розвитку України до 2030 року.

«У нас нульова толеранція до корупції, але чи достатньо не красти президенту, щоб не крали інші», – запитав президент і наголосив, що його не задовольняють результати боротьби з корупцією правоохоронних органів та роботи суддів. Є повна оперативна незалежність НАБУ і САП, інших антикорупційних інститутів. За словами президента, створені всі умови для боротьби з корупцією, а реального результату немає.

Про міжнародну підтримку

«Ми зберегли двопалатну підтримку США. Україна та Велика Британія офіційно стали стратегічними партнерами. На безпрецедентний рівень вийшли відносини України та Туреччини. Надійним партнером, без перебільшення – міжнародним побратимом для нас залишається Канада», – розповів президент і додав, що саміт Україна-ЄС і спільна заява підкреслюють успіхи України.

А безвізовому режиму України з Європейським союзом нічого не загрожує, «хто б що не казав». Це стосується і співпраці з МВФ, Світовим банком, ЄБРР.

За словами президента, «ми фактично заново будуємо конструктивний діалог і добросусідські відносини з Угорщиною, Румунією, Польщею».

Також Зеленський нагадав про створення «Люблінського трикутника» разом із Польщею та Литвою, котрий є платформою політичної, економічної та соціальної взаємодії. Та наголосив, що предметом його гордості є те, що фраза «Ми втомилися від України» більше не звучить на міжнародній арені.

Україна стала проактивною і доказом цього, за словами президента, стало створення у Києві Міжнародного офісу з протидії дезінформації та пропаганді, бо Україна має реальний досвід такої протидії.

Про медичну реформу, інвестиції в науку, освіту та «Велике будівництво»

За словами президента, медична реформа має як беззаперечні переваги, так і слабкі місця. Президент Зеленський вимагає від профільних відомств розробки моделі страхової медицини. Він зауважив, що пріоритетами залишаються підвищення зарплати медичним працівникам, покращення якості медичної освіти.

Після підвищення зарплат медикам мають підняти зарплати освітянам і науковцям. Всі успішні країни почали свій успіх з інвестування в освіту. Президент згадав про всі ланки освіти – від садочків і шкіл до професійно-технічної освіти та вищої школи, підтримка науковців. «Освіта і наука – це галузі, де результати непомітні швидко, але є визначальні», – сказав президент.

Розпочато «Велике будівництво» у межах програми «Комфортна країна», яке «зшиває країну» великими інфраструктурними проєктами – дорогами і мостами. План цієї програми президент обіцяє виконати до кінця року. А після виборів програма не зупиниться, а продовжиться реставрацією музеїв та замків, об’єктів культурної спадщини, аеропортів та інших об’єктів туристичної інфраструктури. Також планується будівництво спортивних об’єктів, зокрема спортивних арен.

Завершив свій виступ президент запитаннями самому собі.

«А сьогодні я задам важливі, відверті запитання самому собі. І одразу на них зараз відповім. Чи думав я рік тому, що змінювати країну на краще буде настільки складно? Ні! Чи змінив би я своє рішення, якби тоді знав про це? Ні. Чи вдасться все нам з вами? Так!» – сказав президент Зеленський.

Започаткував традицію щорічного послання президента Леонід Кучма своєю економічною доповіддю в 1995 році. Після нього всі президенти незмінно виступали перед парламентом до 31 березня. У 2020 році звернення президента мало відбутися у квітні, але через пандемію коронавірусу його перенесли.