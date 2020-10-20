В Україні за добу виявили 5469 нових випадків COVID-19 – РНБО

Протягом минулої доби, 19 жовтня, в Україні виявили 5469 нових випадків захворювання на COVID-19, свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Померли 113 людей, одужали – 3044.

Найбільше нових інфікованих виявили у Києві (462), Харківській (446) і Житомирській (376) областях.

Загалом від початку пандемії в Україні підтвердили понад 309 тисяч випадків захворювання на COVID-19, померли 5786 людей, одужали понад 129 тисяч.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що якщо в Україні виявлятимуть понад 9,5 тисяч випадків захворювання на коронавірус за добу, влада буде змушена запровадити жорсткий карантин, але це позначиться на економіці.

За словами Зеленського, на сьогодні у низці регіонів країни завантаженість ліжок у лікарнях становить 70 відсотків, а в деяких населених пунктах – 100 відсотків. Він додав, що влада не може «щотижня збільшувати кількість ліжок та переводити медзаклади лише на лікування хворих з COVID-19».

