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17 жовтня 2020, Київ 19:59
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Ляшко: Смертність від COVID-19 в Україні впала, але лікарні не безмежні

Ляшко: Смертність від COVID-19 в Україні впала, але лікарні не безмежні
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Ляшко: Смертність від COVID-19 в Україні впала, але лікарні не безмежні

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Смертність від COVID-19 впала, але лікарні в Україні не безмежні. Ліжок поки що вистачає, колапсу медсистеми нема, однак ситуація щодня погіршується. І якщо українці не дотримуватимуться елементарних правил запобігання коронавірусу і число хворих на добу перевищить 10 тисяч, можливий жорсткий локдаун. Про це заявив в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Він відповів також на запитання по тести, реальну смертність у державі від усіх недуг, про можливі терміни появи в Україні вакцини проти «корони», впровадження нових ліків, про компенсації за загиблих від COVID-19 українських медиків. І скільки насправді є в Україні «ковідних» хворих?

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