У Словаччині готують загальнодержавне тестування на COVID-19

Голова уряду Словаччини Ігор Матович заявив, що за нинішніх обставин у країні потрібно провести тестування на COVID-19 усіх мешканців країни, крім дітей віком до 10 років.

Як зазначено в його заяві, уряд готується до цього вже три тижні, але наразі ще не встановлено, чи тестування буде обов’язковим, чи добровільним. «Якщо ми вирішимо, що тестування буде обов’язковим, тоді мусимо змінити закон», – додав він.

На думку Матовича, «це буде операція, якої Словаччина ще не мала».

У разі ж, якщо таке загальнодержавне тестування на COVID-19 не відбудеться, заявив Матович, він готовий подати у відставку. Прем’єр вважає, що тестування усіх громадян – це єдиний шлях, як зупинити зростання кількості інфікованих в країні.

Загальнодержавне тестування має відбутись за системою, подібною до виборчої: на виборчих ділянках по всій країні мають бути встановлені місця проведення тестування, а люди, які прийдуть на тестування, повинні мати з собою посвідчення особи. Як зазначив Матович, тестування планується провести протягом двох вікендів, і воно буде безплатним.

За інформацією Статистичного управління Словаччини, станом на 30 червня 2020 року в країні проживало 5 460 135 мешканців.

Станом на 17 жовтня в країні було проведено 606 149 тестів на COVID-19, зареєстровано всього 28 268 інфікованих осіб.