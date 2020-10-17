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17 жовтня 2020, Київ 10:53
Новини | Коронавірус

В Україні кількість хворих на COVID-19 за добу вперше перевищила 6 тисяч – РНБО

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксували в Києві (598), в Одеській (506), Харківській (472), Дніпропетровській (464) областях

В Україні станом на ранок 17 жовтня зафіксовано нову рекордну кількість захворювання коронавірусною хворобою COVID-19 за добу – 6 410 нових випадків, свідчать дані системи моніторингу РНБО.

За цими даними, одужали за добу 2 194 людини, померли 109 хворих.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксували в Києві (598), в Одеській (506), Харківській (472), Дніпропетровській (464) областях.

Кількість інфікованих від початку пандемії склала на ранок суботи 293 641 людину, померли від COVID-19 – 5 517 людей, одужали – 124 113.

Попереднє рекордне добове значення нових виявлених хворих складало 5 992 – 16 жовтня.

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