Від 19 жовтня в Україні змінюється розподіл на епідемічні зони, у «червоній» – 8 обласних центрів

Від понеділка, 19 жовтня, в Україні набуває чинності новий розподіл регіонів, відповідно до темпів поширення коронавірусної хвороби COVID-19, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов за підсумками позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Київ залишається в «помаранчевій» зоні.

До «червоної» зони потрапляють, зокрема, вісім обласних центрів:

міста Володимир-Волинський і Нововолинськ, Ківерцівський район Волинської області;

Слов’янський район Донецької області;

місто Коростень, Коростенський, Лугинський, Любарський, Черняхівський і Чуднівський райони Житомирської області;

місто Івано-Франківськ Івано-Франківської області;

місто Васильків та Бориспільський район Київської області;

міста Лисичанськ, Рубіжне та Сєвєродонецьк, Біловодський, Білокуракинський, Кремінський, Марківський, Міловський, Новоайдарський, Новопсковський, Попаснянський, Сватівський, Станично-Луганський, Старобільський і Троїцький райони Луганської області;

місто Біляївка та Татарбунарський район Одеської області;

місто Полтава Полтавської області;

міста Дубно, Вараш та Острог, Здолбунівський і Костопільський райони Рівненської області;

місто Суми та Сумський район Сумської області;

міста Тернопіль, Бережани, Кременець і Чортків, Борщівський, Заліщицький і Монастириський райони Тернопільської області;

міста Харків і Люботин, Богодухівський, Лозівський і Первомайський райони Харківської області;

міста Хмельницький, Нетішин і Славута, Волочиський, Городоцький, Дунаєвецький, Красилівський, Старосинявський і Теофіпольський райони Хмельницької області;

міста Канів і Сміла, Смілянський район Черкаської області;

міста Чернівці й Новодністровськ, Кельменецький і Кіцманський райони Чернівецької області;

міста Чернігів та Ніжин Чернігівської області.

До «помаранчевої» зони увійдуть:

міста Вінниця, Жмеринка, Козятин, Ладижин, Могилів-Подільський і Хмільник, Барський, Бершадський, Вінницький, Гайсинський, Жмеринський, Іллінецький, Калинівський, Козятинський, Крижопільський, Липовецький, Літинський, Могилів-Подільський, Мурованокуриловецький, Немирівський, Оратівський, Піщанський, Погребищенський, Теплицький, Тиврівський, Томашпільський, Тростянецький, Тульчинський, Хмільницький, Чернівецький, Чечельницький, Шаргородський і Ямпільський райони Вінницької області;

міста Луцьк та Ковель, Володимир-Волинський, Горохівський, Іваничівський, Луцький, Любешівський, Любомльський, Рожищенський та Турійський райони Волинської області;

міста Дніпро, Вільногірськ, Кам’янське, Жовті Води, Кривий Ріг, Марганець, Нікополь, Новомосковськ, Павлоград, Першотравенськ, Покров, Синельникове та Тернівка, Апостолівський, Васильківський, Верхньодніпровський, Дніпровський, Криворізький, Криничанський, Магдалинівський, Межівський, Нікопольський, Новомосковський, Павлоградський, Петриківський, Петропавлівський, Покровський, П’ятихатський, Синельниківський, Солонянський, Софіївський, Томаківський, Царичанський, Широківський та Юр’ївський райони Дніпропетровської області;

міста Авдіївка, Бахмут, Вугледар, Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Мирноград, Маріуполь, Новогродівка, Покровськ, Селидове, Слов’янськ, Соледар та Торецьк, Бахмутський, Великоновосілківський, Волноваський, Добропільський, Костянтинівський, Мангушський, Мар’їнський, Нікольський, Олександрівський, Покровський та Ясинуватський райони Донецької області;

міста Житомир, Бердичів, Малин і Новоград-Волинський, Андрушівський, Баранівський, Бердичівський, Брусилівський, Ємільчинський, Житомирський, Коростишівський, Малинський, Народицький, Новоград-Волинський, Овруцький, Олевський, Попільнянський, Пулинський, Радомишльський, Романівський, Ружинський та Хорошівський райони Житомирської області;

міста Ужгород та Берегове, Великоберезнянський, Воловецький, Перечинський та Ужгородський райони Закарпатської області;

міста Мелітополь та Токмак, Новомиколаївський, Оріхівський і Пологівський райони Запорізької область;

місто Бурштин, Косівський і Тисменицький райони Івано-Франківської області;

міста Біла Церква, Бориспіль, Ірпінь, Обухів, Переяслав (Переяслав-Хмельницький) та Фастів, Васильківський, Києво-Святошинський, Обухівський та Фастівський райони Київської області;

міста Львів Дрогобич, Пустомитівський, Сокальський та Яворівський райони Львівської області;

міста Миколаїв, Вознесенськ, Очаків, Первомайськ та Южноукраїнськ, Арбузинський, Баштанський, Березанський, Березнегуватський, Братський, Веселинівський, Вітовський, Вознесенський, Врадіївський, Доманівський, Єланецький, Казанківський, Кривоозерський, Миколаївський, Новобузький, Новоодеський, Очаківський, Первомайський та Снігурівський райони Миколаївської області;

міста Одеса, Балта, Білгород-Дністровський, Ізмаїл, Чорноморськ, Подільськ, Теплодар та Южне, Ананьївський, Арцизький, Балтський, Березівський, Білгород-Дністровський, Біляївський, Болградський, Великомихайлівський, Захарівський, Іванівський, Ізмаїльський, Кілійський, Кодимський, Лиманський, Любашівський, Миколаївський, Овідіопольський, Окнянський, Подільський, Ренійський, Роздільнянський, Савранський, Саратський, Тарутинський та Ширяївський райони Одеської області;

міста Гадяч, Горішні Плавні, Кременчук, Лубни та Миргород, Великобагачанський, Гадяцький, Глобинський, Гребінківський, Диканський, Зіньківський, Карлівський, Кобеляцький, Козельщинський, Котелевський, Кременчуцький, Лохвицький, Лубенський, Машівський, Миргородський, Новосанжарський, Оржицький, Пирятинський, Полтавський, Решетилівський, Семенівський, Хорольський, Чорнухинський, Чутівський та Шишацький райони Полтавської області;

місто Рівне, Березнівський, Володимирецький, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Дубровицький, Зарічненський, Корецький, Млинівський, Острозький, Радивилівський, Рівненський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;

міста Глухів, Конотоп, Лебедин, Охтирка, Ромни та Шостка, Білопільський, Буринський, Великописарівський, Глухівський, Конотопський, Краснопільський, Кролевецький, Лебединський, Липоводолинський, Недригайлівський, Охтирський, Путивльський, Роменський, Середино-Будський, Тростянецький, Шосткинський та Ямпільський райони Сумської області;

Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Збаразький, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Тернопільський, Чортківський та Шумський райони Тернопільської області;

міста Ізюм, Куп’янськ, Лозова, Первомайський та Чугуїв, Балаклійський, Барвінківський, Близнюківський, Борівський, Валківський, Великобурлуцький, Вовчанський, Дворічанський, Дергачівський, Зачепилівський, Зміївський, Золочівський, Ізюмський, Кегичівський, Коломацький, Красноградський, Краснокутський, Куп’янський, Нововодолазький, Печенізький, Сахновщинський, Харківський, Чугуївський та Шевченківський райони Харківської області;

місто Херсон, Високопільський та Нововоронцовський райони Херсонської області;

міста Кам’янець-Подільський, Старокостянтинів та Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Деражнянський, Ізяславський, Кам’янець-Подільський, Летичівський, Новоушицький, Полонський, Славутський, Старокостянтинівський, Хмельницький, Чемеровецький, Шепетівський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;

міста Черкаси, Ватутіне, Золотоноша та Умань, Городищенський, Драбівський, Жашківський, Звенигородський, Золотоніський, Кам’янський, Канівський, Катеринопільський, Корсунь-Шевченківський, Лисянський, Маньківський, Монастирищенський, Тальнівський, Уманський, Христинівський, Черкаський, Чигиринський, Чорнобаївський та Шполянський райони Черкаської області;

Вижницький, Герцаївський, Глибоцький, Заставнівський, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області;

міста Новгород-Сіверський та Прилуки, Бахмацький, Бобровицький, Борзнянський, Варвинський, Городнянський, Ічнянський, Козелецький, Коропський, Корюківський, Куликівський, Менський, Ніжинський, Новгород-Сіверський, Носівський, Прилуцький, Ріпкинський, Семенівський, Сновський, Сосницький, Срібнянський, Талалаївський та Чернігівський райони Чернігівської області;

місто Київ.

До «жовтої» зони потраплять:

місто Камінь-Каширський, Ковельський, Локачинський, Маневицький, Ратнівський, Старовижівський та Шацький райони Волинської області;

міста Мукачево, Хуст та Чоп, Берегівський, Іршавський, Мукачівський, Рахівський, Свалявський та Тячівський райони Закарпатської області;

міста Запоріжжя, Бердянськ та Енергодар, Бердянський, Василівський, Веселівський, Вільнянський, Гуляйпільський, Запорізький, Мелітопольський, Михайлівський, Приазовський та Токмацький райони Запорізької області;

міста Калуш, Коломия та Яремче, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Городенківський, Долинський, Коломийський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;

міста Березань, Бровари, Буча, Ржищів та Славутич, Баришівський, Білоцерківський, Богуславський, Бородянський, Броварський, Вишгородський, Володарський, Згурівський, Іванківський, Кагарлицький, Макарівський, Миронівський, Переяслав-Хмельницький, Поліський, Рокитнянський, Таращанський, Тетіївський та Яготинський райони Київської області;

міста Борислав, Моршин, Самбір, Стрий, Трускавець та Червоноград, Бродівський, Буський, Городоцький, Дрогобицький, Жовківський, Золочівський, Кам’янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Перемишлянський, Радехівський, Самбірський та Стрийський райони Львівської області;

міста Гола Пристань та Нова Каховка, Білозерський, Великолепетиський, Великоолександрівський, Іванівський, Каланчацький, Новотроїцький, Олешківський та Чаплинський райони Херсонської області.

Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.

В Україні за останню добу виявили 5062 нові випадки COVID-19, свідчать дані на сайті Ради національної безпеки та оборони.



Загалом за час пандемії в Україні зафіксували 281 239 випадків хвороби. Одужали 119 650 людей, померли – 5 302.