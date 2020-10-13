Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
13 жовтня 2020, Київ 18:15
Новини | Коронавірус

В Україні продовжили карантин та посилили обмеження

На позачерговому засіданні 13 жовтня уряд України ухвалив рішення про продовження адаптивного карантину до 31 грудня.

При цьому, за словами очільника Міністерства охорони здоров’я Максима Степанова, буде посилено деякі обмеження.

«Пропонується заборонити у «зеленій зоні» проведення масових заходів за участю більше 50 осіб. Також ввести проведення всіх спортивних заходів без глядачів», – зазначив він під час засідання.

Глава МОЗ пояснив рішення про продовження карантину зростанням випадків інфікування коронавірусом.

Вперше карантин в Україні було запроваджено з 12 березня, пізніше його перевели в адаптивний режим.

Загалом за час пандемії в Україні зафіксували 27 0587 випадків хвороби. Одужали 116 562 людини, померли – 5 122.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG