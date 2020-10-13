В Україні продовжили карантин та посилили обмеження

На позачерговому засіданні 13 жовтня уряд України ухвалив рішення про продовження адаптивного карантину до 31 грудня.

При цьому, за словами очільника Міністерства охорони здоров’я Максима Степанова, буде посилено деякі обмеження.

«Пропонується заборонити у «зеленій зоні» проведення масових заходів за участю більше 50 осіб. Також ввести проведення всіх спортивних заходів без глядачів», – зазначив він під час засідання.

Глава МОЗ пояснив рішення про продовження карантину зростанням випадків інфікування коронавірусом.

Вперше карантин в Україні було запроваджено з 12 березня, пізніше його перевели в адаптивний режим.

Загалом за час пандемії в Україні зафіксували 27 0587 випадків хвороби. Одужали 116 562 людини, померли – 5 122.