Черги «швидких» і місця в коридорі. В Україні лікарні перевантажені важкими хворими з СOVID-19

Юлія Жукова, Андрій Шурин

В Україні число померлих через коронавірус перевищило 5 тисяч людей. За добу в країні виявили ще 5133 нові випадки COVID-19. Загалом із початку пандемії в Україні захворіли понад 270 тисяч осіб. Останнім часом збільшилася кількість важких випадків, через це в деяких регіонах лікарні вже переповнені.

(відео російською мовою)

Фотографії черг машин швидкої допомоги в київських лікарнях для пацієнтів із коронавірусом медики публікують у соцмережах чи не щодня. Фельдшер Вадим Холоденко на своїй сторінці в фейсбуці написав: «Ситуація з COVID-19 у Києві набирає обертів у критичну сторону, нещодавно в черзі карет екстреної медичної допомоги померла людина, біля приймального відділення однієї з лікарень, зрозуміло,що ніхто не бере відповідальності (спишуть на бригаду «швидкої» або лікарів приймального відділення). Вільних місць у лікарнях не вистачає, як і бригад швидкої допомоги».

Сергій Рум’янцев – лікар київської швидкої допомоги. Він працює вже 20 років, але, каже, таких черг у лікарні на своїй практиці не пам’ятає.

«Одні стоять у черзі. Інші задихаються від квартирних викликів – аритмії, гіпертонії, інфаркти, інсульти нікуди не поділися. І ось, припустімо, якщо в мого батька гіпертонічний криз, а я в цей момент перебуваю з п’ятьма бригадами в стаціонарі, до нього може ніхто не приїхати», – розповідає лікар швидкої допомоги. За його словами, останній раз він простояв із пацієнтом у черзі біля приймального відділення близько п’яти годин.

«Була ситуація, коли в мене закінчувався балон кисню. Я разів п’ять підходив до приймальні, кажу: «У мене пацієнт на кисні» – «Зачекайте». Людина задихалася. Кисень підключили – людині добре. Але, вибачте, мені балон хтось заправить? Я стою в черзі 4,5 години!» – розповідає Сергій Рум’янцев.

Кількість важких пацієнтів в українській столиці стрімко зростає. Всі вони потребують госпіталізації. Ще минулого тижня мер Києва Віталій Кличко заявив, що лікарні вже заповнені на 70%.

Через брак місць завчасно виписали Вадима Шевченка. Чоловік нещодавно перехворів коронавірусною інфекцією разом із усією родиною. «Прийшли і сказали: всі, хто не підключений до кисню, все, хто дихає самостійно, виписуються, тому що велика хвиля дуже важких – тих, кому необхідна більш серйозна така робота. Тому всі, хто стоїть на ногах, хто дихає своїми легенями, всі були виписані», – розповідає Шевченко.

Крім того, що переповнені палати, не вистачає і медперсоналу.

За словами Вадима Шевченка, хворіють і самі медики – «від санітарок до головлікарів». «Після того, як нас перевели в інфекційне відділення, той медперсонал, який там працює, каже: «Нас сюди направили, ми не з інфекційного відділення, тому що тут уже просто не вистачає [лікарів], весь персонал перехворів».

Вільне місце для своєї матері в лікарні з великими труднощами знайшов Олександр Кондратенко. У перші дні госпіталізації їй довелося лежати в коридорі.

«Сашо, мене нікуди не поклали. Я в коридорі лежу. Столи, на які поклали звичайні матраци, – ось там лежать люди», – переказує Олександр відповідь своєї матері. Крапельницю їй поставили з тими ліками, які вони купили самі.

Крім Києва, найбільш напружена ситуація із заповненням лікарень, за даними Міністерства охорони здоров’я, в Донецькій, Одеській, Харківській і Сумській областях.

В інтернет потрапило відео з Хмельницької області, на якому лікарі Шепетівської лікарні змушені транспортувати пацієнта з коронавірусом із одного відділення в інше.

«Ситуація важка, але вона важка не тільки в нас у лікарні. Вона складна по всій країні і по всьому світі. Я думаю, що якщо подивитися фото і відео з інших країн, там теж можна знайти багато цікавих фактів і сказати, що все це не так повинно бути. І сидіти робити якісь висновки, що є концентратори мобільні, є спецтранспорт. Там є багато чого. Але є ситуації, які вимагають ухвалення швидких таких рішень. Ось і все», – прокоментував лікар Шепетівської ЦРЛ Олег Довгань.

Фельдшер із Чернігівської області опублікував відео, на якому через брак бригад йому довелося їхати до пацієнта в інший регіон. Пацієнтка з COVID-19, ускладненим двосторонньою полісегментарною пневмонією, чекала «швидку» шість годин. Крім того, ця пацієнтка – медичний працівник. У машині вона сказала: «Ще недавно я подавала пацієнтам кисень, а тепер мене саму везуть під киснем і крапельницею».

Для того, щоб розвантажити лікарні, чиновники на нараді у президента Володимира Зеленського ухвалили рішення розгорнути великі інфекційні госпіталі в Києві, Одесі і Маріуполі. У столиці такий, наприклад, може бути розміщений у Палаці спорту. Зеленський також доручив підготувати до прийому хворих на COVID-19 відомчі лікарні.