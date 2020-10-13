Прем’єр Польщі пішов на самоізоляцію після контакту з хворим на COVID-19

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький пішов на самоізоляцію після контакту з хворим на COVID-19. Про це написав на своїй сторінці у фейсбуці.

«Повідомляю, що уряд працює нормально, і я постійно контактую зі своїми колегами та всіма службами! З сьогоднішнього дня я переходжу на віддалений режим роботи», – зазначив Моравецький.

За даними Університету Джонса Гопкінса, у Польщі підтвердили понад 135 тисяч інфікування коронавірусом. Померла 3 101 людина.

В Україні з офіційним візитом перебуває президент Польщі Анджей Дуда.