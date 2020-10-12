Стан хворої на COVID-19 депутатки Зінкевич погіршився

Народна депутатка від «Європейської солідарності», волонтерка Яна Зінкевич, в якої діагностували коронавірусну хворобу COVID-19 повідомила, що її стан погіршився.

За словами Зінкевич, її повторний тест на коронавірус виявився позитивним.

«Декілька днів тому було певне погіршення стану, тому було призначено антибіотики. Знову зник нюх, повністю. Та смак майже повністю. Тримається субфібрильна температура», – написала парламентарка на своїй фейсбук-сторінці.

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Вона водночас зазначає, що не спостерігає серйозних ускладнень, однак залишається на самоізоляції. Депутатка планує визначитися щодо повторного тесту за два дні.

30 вересня народна депутатка з партії «Європейська солідарність», медик-волонтер Яна Зінкевич повідомила, що у неї повторно підтвердили COVID-19. На коронавірусну хворобу хворіє також лідер її партії Петро Порошенко, якого, однак, 12 жовтня виписали з лікарні.